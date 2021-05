Testez vos connaissances en ornithologie : De quel oiseau migrateur s’agit-il?

Les oiseaux jouent un rôle essentiel dans la biodiversité et dans nos vies. Certaines populations sont en déclin et on se doit d’agir. Une citation de :Jean-Marc Emery, président, Club des ornithologues de l'Outaouais

En Outaouais, cette journée a déjà fait l’objet d’une résolution du conseil municipal de Gatineau, qui mène en ce moment des démarches pour obtenir l’accréditation « Ville amie des oiseaux  (Nouvelle fenêtre) », délivré par l’organisme Nature Canada.

On peut observer, bon an mal an, près de 250 espèces d’oiseaux dans la région. Bien les accueillir, les protéger eux et leurs habitats, doit être sur le haut de notre liste quand on s’intéresse à la protection de la biodiversité , a déclaré Jean-Marc Emery, le président du Club des ornithologues de l'Outaouais.

Un concours