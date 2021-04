Privée de sa voix, Cœur de pirate lance un album instrumental surprise

En entrevue avec Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin, la chanteuse affirme qu'elle prend du mieux. À l’autre bout du fil, elle dit être maintenant capable de parler 30 minutes par heure, mais qu’elle devra patienter encore un peu avant de pouvoir chanter à nouveau.

Le pire avec cette mésaventure, c’est qu’elle est arrivée en pleine pandémie, alors que Cœur de pirate ne se produisait pas devant public. Quand la pandémie est arrivée, je n’ai pas chanté pendant des mois, et quand il a fallu que je rechante, je me suis blessée , explique-t-elle.

Après son opération aux cordes vocales, Béatrice Martin n’avait pas le droit de parler pendant deux ou trois semaines. Alors elle s’est remise à jouer de son instrument de prédilection (après sa voix), le piano.

Je me suis un peu réfugiée dans mon studio. [...] Ce genre de repos forcé m’a permis de renouer avec la création d’une autre façon , raconte-t-elle.

[Sur l’album], t’entends beaucoup la main droite qui joue une mélodie. C’était comme si ce que je voulais chanter se traduisait dans cette main. [...] Ça a changé ma perception de la composition.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Un album inspiré par le territoire québécois

Bien que dépourvu de paroles, Perséides est très évocateur, notamment par le choix des titres de chansons, qui font tous référence à des lieux de la Belle Province que la chanteuse affectionne particulièrement (Kamouraska, Arvida, Les Éboulements, etc.).

« Quand j’étais enfant, mes parents me traînaient un peu partout au Québec. Ma mère accompagnait dans des camps musicaux, comme au Domaine Forget, dans Charlevoix, ou encore au camp Cammac, [près de Lost River, dans la municipalité de Harrington » , se rappelle-t-elle.

Tu sais, quand t’es enfant, ça ne te tente pas trop de passer tes vacances aux Éboulements, mais aujourd’hui, je suis tellement contente que mes parents m’aient amenée là, parce que ça m’a fait découvrir le Québec, et aujourd’hui je peux y retourner et j’ai des souvenirs.

Ce nouvel opus de 10 titres est en quelque sorte une façon de faire voyager les gens, après des mois de confinement éreintants.

De Dare to Care à Bravo musique

Les derniers mois de Cœur de pirate ont également été marqués par son nouveau rôle de présidente de Bravo musique, comme a été rebaptisée l’étiquette Dare to Care, qui accompagnait la chanteuse depuis son premier album, en 2008.

Béatrice Martin en est devenue propriétaire l’an dernier, après que des allégations d’inconduite sexuelle visant le chanteur Bernard Adamus ont entraîné le départ de son président et fondateur, Eli Bissonnette. Aujourd’hui, elle assume entièrement son nouveau rôle de dirigeante d’une étiquette.

Je fais ça vraiment à temps plein. Je me lève, je fais les [réunions avec l'équipe]… c’est ma job. Et honnêtement, je suis vraiment contente. On a des nouvelles signatures excitantes, et le projet de Bonjour Bravo qui va arriver bientôt , affirme-t-elle en parlant de l’événement virtuel prévu le 26 mai, qui permettra au public d’en apprendre davantage sur Bravo musique en rassemblant des artistes de la maison de disques en entrevues et en prestations.

Entre son piano, ses souvenirs et sa maison de disques, Cœur de pirate semble plutôt bien s’acclimater à sa convalescence. En attendant de pouvoir l’entendre chanter à nouveau, ses adeptes peuvent se laisser guider à travers le Québec au son de sa main droite.

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.