La ville de Dieppe entreprend un virage technologique dans son service de transport en commun, des changements qui seront en vigueur les fins de semaine et qui toucheront les circuits fixes 93, 94 et 95.

La municipalité annonce qu’à partir du 29 mai, le service de transport en commun passera sur demande les samedis et dimanches. Les utilisateurs des autobus devront donc utiliser l’application mobile ou téléphoner pour réclamer leur transport.

Cette technologie desservie par la compagnie Blair Transit permettra entre autres de réduire les temps de déplacements des transports en commun. Photo : Capture d'écran - Blaisetransit.com

Contrairement aux horaires fixes des circuits, les utilisateurs pourront faire une demande de transport à tout moment de la journée, le tout gratuitement. La demande devra toutefois être acheminée au moins une heure et demie avant le moment du départ.

Les voyageurs seront ensuite mis en relation avec d'autres personnes ayant des trajets semblables, et un autobus sera envoyé pour les desservir.

Une technologie novatrice

Cette technologie, offerte par la compagnie québécoise Blair Transit, permettra entre autres de réduire considérablement les temps de déplacement des autobus sur les rues de Dieppe, croit le maire Yvon Lapierre.

Je pense que l’utilisation de l’intelligence artificielle et des algorithmes qui sont en place, ça s’est déjà prouvé ailleurs dans la région de la Rive-Sud de Montréal , indique M. Lapierre.

Le maire de la ville de Dieppe, Yvon Lapierre (archives). Photo : Facebook (@dieppenb)

Ces gens-là de Blaise Transit sont venus chez nous, ils ont étudié la situation, ils ont présenté différents formats au conseil municipal [...] et tous les membres de conseil ont vraiment embarqué dans l’idée.

Le maire souligne plusieurs avantages, tels que l’économie sur le coût de l’essence et la diminution des gaz à effet de serre.

La ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Le président-directeur général de Blaise Transit, Justin Hunt, croit que la ville de Dieppe est un endroit idéal pour mettre en œuvre un tel projet.

Il s’est dit ravi de travailler avec la municipalité francophone du Nouveau-Brunswick et de mettre en avant un plan qui lui convenait.

Nous sommes heureux d'être associés à une ville avant-gardiste comme Dieppe, qui fait du bien-être de la population et de l'environnement une priorité absolue. Ensemble, nous veillerons à ce que le transport en commun soit plus attrayant et plus convivial pour les usagers , dit M. Hunt dans un communiqué de presse.

Avec des renseignements de l'émission La Matinale d'ICI Acadie