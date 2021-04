COVID-19 : un patient réclame plus de fermeté de la police envers les manifestants

Un patient atteint de la COVID-19 souhaite plus de fermeté de la part de la police envers les manifestants hostiles aux mesures sanitaires en vigueur en Saskatchewan.

Kelly Munce a été admis à l’Hôpital général de Regina le jour même de la tenue de plusieurs rassemblements dans la province.

L'homme, qui est sous assistance respiratoire, affirme que ces manifestants n’ont aucune intention de respecter les consignes des autorités sanitaires.

Ils ne s’arrêteront pas avant que quelqu’un les arrête. Une citation de :Kelly Munce, patient hospitalisé en raison de la COVID-19 à l’Hôpital général de Regina

Lors d’une manifestation antimasque à Maple Creek, dans le sud-ouest de la province, en fin de semaine, un inspecteur en santé publique, Bradford Giesbrecht, a accueilli les manifestants et serré la main à un des organisateurs.

Un événement que le patient considère comme un symbole du non-respect des mesures sanitaires en place.

C’était comme si on me crachait dessus. Je suis abasourdi que ce genre de choses puissent arriver. Une citation de :Kelly Munce, patient hospitalisé en raison de la COVID-19 à l’Hôpital général de Regina

L’expert en maladies infectieuses de l’Université de la Saskatchewan, Andrew Potter est du même avis. Il considère que la police doit intervenir pour arrêter ces rassemblements et ces manifestations, ou au moins donner des amendes à tout le monde directement sur place.

Andrew Potter souhaite que les mesures sanitaires soient plus vigoureusement appliquées pour protéger la population. Photo : Fournie par Andrew Potter

Pour l’instant, 11 amendes ont été remises à des participants au rassemblement de Saskatoon, qui s’est tenu en fin de semaine. Au total, 17 contraventions ont été distribuées à des personnes ayant participé à des rassemblements ou à des manifestations.

Lors de ces événements, la police bloque les accès, et escorte les participants. Pour l’expert, c’est comme si la police protégeait les manifestants, et non la population .

Voilà qui est injuste. Nous avons des mesures sanitaires en vigueur et il faut les faire respecter. Si ce n’est pas le cas, alors tout ça est une farce. Une citation de :Andrew Potter, expert en maladies infectieuses de l’Université de la Saskatchewan

Les organisateurs du rassemblement, défini comme un moment pour que les enfants puissent s’amuser dans un parc en toute liberté par les organisateurs, ont enfreint les mesures sanitaires. Celles-ci stipulent que les rassemblements doivent être limités à 10 personnes au maximum. Photo : Radio-Canada

Signe que le gouvernement n'entend pas laisser faire, le ministre de la Justice, Gordon Wyant, a affirmé que la province s'emploie actuellement à augmenter les amendes avec de nouvelles pénalités pour les contrevenants.

Des nouvelles mesures qui devraient entrer en vigueur d’ici la mi-mai, selon le ministre.

Nous souhaitons faire respecter les mesures sanitaires, que les services de police soient en mesure de le faire et que des poursuites judiciaires suivent. Une citation de :Gordon Wyant, ministre de la Justice

D’autres manifestations antimasque sont prévues prochainement dans la province, notamment à Regina.

Avec les informations de Jason Warick