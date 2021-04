Échauffement avec Georges Laraque à l'École Marie-Reine de Sherbrooke

La rencontre a été organisée par un groupe d'étudiants en techniques policières du Cégep de Sherbrooke, qui avait aussi prévu une journée complète d'activités physiques pour les 220 élèves de l'école primaire, allant d'un parcours à obstacles au classique ballon chasseur.

Dans le cadre de leur cours de Relations professionnelles, les futurs policiers se sont donné pour mandat de faire la promotion de l'activité physique auprès des jeunes. Ils ont notamment lancé une campagne de sociofinancement virtuelle pour financer des sorties sportives à l'École Marie-Reine.

Cette mission sociale touche particulièrement l'ancien joueur professionnel de hockey.

Les étudiants avaient aussi conçu un parcours à obstacles pour les élèves, inspiré des entraînements effectués dans le cours de leurs études.

On veut avoir une bonne population en santé qui est active. On a un parcours qui va toucher à l'agilité, la motricité, la rapidité, un peu la force physique, avec des push up plus tard, on a l'équilibre. On touche un peu à toutes les sphères.

Une citation de :Kelly-Anne Saint-Pierre, étudiante en techniques policières