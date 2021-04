COVID-19 : 3887 nouveaux cas et 21 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 3887 nouveaux cas de COVID-19 et 21 morts de plus vendredi.

Il y a 1331 nouvelles infections à Toronto, 871 dans la région de Peel, 267 dans la région de York, 208 dans la région de Durham, 204 à Hamilton, 196 à Ottawa, 156 dans le Niagara et 123 dans la région de Halton.

En moyenne, l'Ontario a recensé 3722 nouveaux cas par jour au cours de la dernière semaine.

Hospitalisations

Les hospitalisations diminuent à 2201 (-47).

Le nombre de patients aux soins intensifs baisse de 1 (total : 883).

En revanche, il y a 12 patients de plus sous respirateur (total : 632).

Il y a 4242 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs diminue à 38 062 (-376).

Doug Ford sort de son mutisme

Le premier ministre Doug Ford doit organiser un point de presse virtuel à midi, après plus d'une semaine de silence médiatique.

La commission d'enquête sur les foyers pour aînés doit présenter son rapport au gouvernement vendredi. On ne sait pas toutefois quand son contenu sera rendu public.

De son côté, le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, ouvre la porte à la reprise possible de certaines activités sportives à l'extérieur.

Vaccination

L'Ontario a administré plus de 112 200 doses des vaccins contre la COVID-19 au cours des dernières 24 heures.

La province avait annoncé jeudi que tous les Ontariens de 18 ans et plus devraient être admissibles à prendre rendez-vous pour se faire vacciner à partir de la semaine du 24 mai.

Vendredi, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que les enseignants et le personnel des écoles pourraient prendre rendez-vous, peu importe leur âge, dès lundi prochain.

Variants préoccupants

Selon les experts du Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques, les variants (des mutations plus contagieuses et virulentes du coronavirus) forment maintenant plus de 90 % des nouveaux cas de COVID-19 en Ontario.

Nombre de cas confirmés du variant britannique : 65 960 (+3016)

Nombre de cas confirmés du variant sud-africain : 274 (+31)

Nombre de cas confirmés du variant brésilien : 645 (+144)

Dépistage

Un peu moins de 53 100 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires affiliés à la province ont la capacité d'analyser 70 000 échantillons par jour.

Le taux de positivité des tests est de 7,4 % vendredi.