67 nouveaux cas de COVID-19, des problèmes avec le dépistage en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement provincail s’attend à ce que ce bilan s’alourdisse, car des dizaines de milliers de tests restent à analyser par des laboratoires qui sont débordés et ne parviennent plus à garder la cadence habituelle.

La moitié des résidents de la Nouvelle-Écosse qui ont la COVID-19 en ce moment ont 30 ans ou moins.

Une majorité de personnes atteintes, soit 195 individus, ont entre 16 et 30 ans. Il y a 102 personnes de moins de 15 ans qui ont contracté la maladie.

Peu de Néo-Écossais dans ces groupes d'âge sont vaccinés contre la COVID-19, puisque le vaccin ne leur est pas offert, sauf exception.

Le Dr Robert Strang, plus tôt cette semaine. Photo : Len Wagg / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Les restrictions de santé publique et aux frontières , et non la vaccination, permettront dans l’immédiat de freiner le virus, a déclaré le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.

En dépit du ton sombre adopté vendredi, le médecin s’est dit convaincu que l’on commencerait à observer une tendance plus favorable la semaine prochaine. Halifax et ses environs sont en confinement depuis le 23 avril, et le reste de la province l’est depuis le 28 avril.

Laboratoires débordés, les résultats des tests en retard

En raison du volume élevé de tests de dépistage effectués depuis une semaine dans la province, les laboratoires sont débordés, a indiqué le gouvernement, vendredi.

Le gouvernement estime que 45 000 tests sont en attente d’être analysés, car les laboratoires ont atteint leur limite , selon le Dr Robert Strang, et ne peuvent plus répondre à la demande aussi rapidement qu’ils le faisaient.

Ils sont trois jours en retard sur leur rythme habituel, a dit le médecin hygiéniste en chef de la province.

La province suspend temporairement le dépistage volontaire des personnes qui n'ont pas de symptômes. Photo : Radio-Canada / Mark Doiron

Les délais pour obtenir un résultat sont plus longs que prévu et le Dr Strang soupçonne qu’un nombre important de cas de COVID-19 vont être confirmés dès que ces tests en attente seront analysés.

Pour faciliter les choses, la province suspend temporairement le dépistage des personnes asymptomatiques, à moins que ces personnes se soient trouvées dans un lieu connu d’exposition au virus; aient voyagé hors des provinces de l’Atlantique; ou aient été identifiés comme un contact d’un cas confirmé et aient reçu un appel de la santé publique.

Hospitalisations en hausse

Le nombre d’hospitalisations continue aussi d’augmenter. Depuis jeudi, huit autres personnes atteintes de COVID-19 ont été admises dans un hôpital.

Il y avait 22 personnes atteintes de COVID-19 qui étaient hospitalisées, vendredi. Cinq de ces patients étaient aux soins intensifs, un de plus que la veille.

Nous nous attendons à voir plus d'hospitalisations et plus de transferts aux soins intensifs dans les deux prochaines semaines , a mentionné le Dr Strang.

Des 67 nouveaux cas signalés vendredi, 57 ont été dépistés dans la région centrale de la province, qui est la plus peuplée et dont la capitale, Halifax, fait partie. C’est aussi dans cette zone qu’il y a le plus grand nombre de tests de dépistage en attente d’être analysés.

Quatre nouveaux cas ont été dépistés dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse, trois dans l’est et deux dans le secteur du nord.

La province a réitéré son appel au télétravail, pour réduire les mouvements de personnes et les contacts. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le Dr Robert Strang a renouvelé vendredi son appel aux employeurs, pour qu’ils envoient leurs employés en télétravail et cessent de les obliger à se rendre au bureau lorsque ce n’est pas nécessaire.

Nous avons vu des grappes de cas dans des lieux de travail où les employés auraient pu travailler de la maison, mais où on avait exigé des employés qu'ils soient [au bureau] , a déploré le Dr Strang.

Vaccination des 40 ans et plus

Vendredi matin, le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 est devenu disponible pour les résidents de la Nouvelle-Écosse âgés de 40 ans et plus, qui pouvaient prendre rendez-vous sur le site Web de la province  (Nouvelle fenêtre) .

La tranche d'âge des 40-54 ans représente environ 195 000 Néo-Écossais.

Tous les rendez-vous pour les 40 ans et plus apparaissaient réservés, quelques heures après l’ouverture des plages horaires pour ces personnes.

Les personnes de 55 ans et plus peuvent aussi obtenir un vaccin d'AstraZeneca, ou contacter un centre de vaccination pour recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna.

Selon le ministère de la Santé, au moins 312 493 Néo-Écossais avaient été vaccinés en date du 28 avril, et au moins 36 381 personnes avaient reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19.

Dans les 24 heures précédant la publication du rapport provincial quotidien, ce sont donc 8306 personnes supplémentaires qui ont été vaccinées. Il s’agissait d’une première dose pour presque tous ces gens, sauf pour 832 d'entre eux, qui recevaient leur deuxième dose.