Pépin technique avant le 4e vol de l'hélicoptère Ingenuity sur Mars

Le quatrième vol de l'hélicoptère Ingenuity sur Mars prévu jeudi n'a pas eu lieu, l'engin n'ayant pas décollé, a annoncé la NASA, qui a indiqué être en train d'analyser les données et prévoir une nouvelle tentative vendredi.

Les données reçues […] jeudi matin montrent que l'hélicoptère n'a pas réalisé son quatrième vol comme prévu , a déclaré dans un communiqué le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de l'agence spatiale américaine. Il n'est pas passé en mode vol, ce qui est requis pour que le vol ait lieu , a-t-elle expliqué.

L'hélicoptère est en bonne santé et ce retard n'empêche pas de futurs vols , a toutefois rassuré la NASA. Une nouvelle tentative sera effectuée vendredi, à 10 h 46 sur la côte est américaine, mais les premières données n'arriveront sur Terre que vers 13 h 30.

L'hélicoptère devait jeudi tenter de voler plus longtemps (117 secondes) que lors de son troisième vol dimanche (80 secondes), en parcourant une plus grande distance, plus vite (3,5 mètres par seconde au lieu de 2 m/s).

Ce quatrième test doit ainsi commencer à pousser Ingenuity dans ses retranchements après trois succès, dont le premier le 19 avril, avec un vol stationnaire qui était le premier d'un engin motorisé sur une autre planète.

Rappelons que l'équipe de l'hélicoptère sur Mars a déjà rempli les objectifs associés à cette technologie de démonstration , a tweeté Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science à la NASA, peu après l'annonce du test avorté. Ils ont prouvé qu'il était possible de voler sur Mars!

Un défi de taille, car l'air martien est d'une densité équivalente à seulement 1 % celle de l'atmosphère terrestre.

C'est pourquoi la NASA a dû concevoir un engin ultraléger (1,8 kg), qui ressemble en réalité davantage à un gros drone, et dont les pales tournent bien plus vite que celles d'un hélicoptère standard.

Ingenuity est arrivé sur la planète rouge le 18 février à bord du rover Perseverance, duquel il s'est ensuite décroché.

La fenêtre d'Ingenuity pour effectuer ce quatrième vol, et éventuellement un cinquième, est réduite. Au bout d'un mois consacré à cette expérience, qui prendra fin début mai, la NASA avait annoncé qu'elle se consacrerait à l'objectif principal de Perseverance pour les années à venir : chercher des traces de vie ancienne sur Mars.