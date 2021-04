Le troupeau de bisons du parc national du Canada de Prince Albert en progression

Il y avait 500 bisons dans le parc en 2005, et ce nombre avait diminué de plus de 50 % en 2019.

C’est à partir de 2008 que la harde a commencé à montrer des signes de déclin, notamment à cause d’une éclosion d’anthrax qui avait affecté les troupeaux de la région.

D’autres facteurs comme le climat, les inondations ou encore la chasse étaient responsables de leur déclin. Les Premières Nations de la région ont un droit de chasse spirituel et traditionnel du troupeau de la rivière Sturgeon.

Cette diminution avait poussé Parcs Canada à surveiller de près la situation.

Après des années de surveillance et de travail coordonné entre Parcs Canada, le voisinage et les Premières Nations de la région, la population semble rebondir , indique l’écologiste pour le parc national de Prince Albert, Digit Guedo.

Un programme de brûlage est également en cours au sein du parc national pour augmenter les terres sur lesquelles les bisons peuvent paître.

On incorpore des bisons au troupeau, et on se concentre sur les mises à bas, donc si la tendance se poursuit, la situation devrait continuer à s’améliorer.

Une citation de :Digit Guedo, écologiste pour le parc national de Prince Albert