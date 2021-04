La veuve d'un homme de 46 ans mort de la COVID-19 lance un cri du coeur

Melissa Hance, son conjoint Reid et leurs deux jeunes fils ont été déclarés positifs et tentaient de se rétablir en isolement dans leur domicile à Tsawwassen, dans le Grand Vancouver.

Reid Hance ne faisait pas de fièvre, mais il avait des frissons et sa toux est devenue très agressive, décrit sa femme.

Le 13 avril, ils ont discuté avec une infirmière et ont pris rendez-vous avec un médecin.

Melissa Hance a souhaité bonne nuit à Reid alors qu’il se reposait sur le canapé et elle est allée se coucher. Le lendemain matin, il était mort.

J'ai posé ma main sur son bras et j'ai dit bonjour, mais son bras était froid. J'ai commencé à secouer son bras mais je n’arrivais pas à le bouger. J'ai commencé à paniquer .

Un homme dans la quarantaine, actif

La mort de son conjoint ne lui semble pas encore réelle.

Ce avec quoi je dois vivre pour le reste de mes jours, c'est que je n'ai pas dit 'je t'aime', alors que je lui dis 'je t'aime' tous les soirs .

Reid Hance menait une vie active. Il a entraîné les équipes sportives de ses fils et la famille adorait le camping et la pêche. Il avait un grand sens de l'humour, une personnalité authentique et bienveillante. Quiconque le rencontrait le ressentait.

Plaidoyer pour plus de mesures restrictives

Melissa Hance espère que la tragédie qui frappe sa famille servira de leçon à ceux qui ne suivent pas les règles.

Elle souhaite également que la province resserre les mesures de santé publique.

Je veux que tout ferme. Je veux que les autorités mettent en place des mesures et qu’elles y donnent suite.

Au moins 34 personnes sont décédées des suites de la COVID-19 à leur domicile en Colombie-Britannique depuis le début de la pandémie.