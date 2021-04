Des patrouilles pour freiner le désordre dans le transport en commun à Edmonton

À partir du mois de mai, les agents de la paix du transport en commun et les policiers d'Edmonton feront équipe pour surveiller les services de transport de la ville.

Un rapport publié jeudi sur les mesures de sécurité dans les transports en commun montre notamment que les infractions ont augmenté d'environ 30 % en quatre mois, passant de 6929 en décembre à 10 024 en mars.

La directrice de l'intégration commerciale des services de transport d'Edmonton ( ETSETS ), Carrie Hotton-MacDonald, indique que 80 % de ces infractions comprennent du flânage, des intrusions et des passagers ne portant pas de masque ou ne payant pas leur passage.

Les autres comprenaient, entre autres, des incidents liés au tabagisme et à l'alcool et des infractions au stationnement.

Carrie Hotton-MacDonald croit que l'augmentation du nombre de cas pourrait être due au fait qu’un plus grand nombre de personnes signalent ces incidents, ce que la Ville a encouragé.

L'inspectrice Angela Kemp de la police d'Edmonton qualifie les patrouilles conjointes d'initiative de résolution de problèmes entre les agences. Nous travaillons ensemble pour aider les personnes qui utilisent le transport en commun comme abri afin de les diriger vers les ressources dont elles ont besoin , explique-t-elle. Nous voulons également accroître les attentes comportementales des personnes utilisant nos systèmes de transport en commun .

Trois agents de la paix seront jumelés à trois policiers pour identifier les problèmes et surveiller les endroits connus pour les activités criminelles.

Projet pilote de sensibilisation

La Ville lance également un projet pilote d’équipe communautaire du transport en commun qui associe un agent de la paix à un travailleur social.

Un montant de 1,4 million de dollars sur deux ans sera nécessaire pour ce projet pilote qui devrait commencer en juin.

Les équipes se concentreront sur l'aide aux personnes marginalisées avec des informations et des conseils pour leur trouver un logement, des services de soutien en matière de santé sociale et mentale et avoir accès à des éléments de base comme la nourriture et les vêtements.

Avec les informations de Natasha Riebe