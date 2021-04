L’horaire à l’heure des ambulanciers de La Tuque devient permanent

Il fallait s’appuyer sur des statistiques. Il y a eu le projet pilote, on a fait avancer le dossier, et là c’est une victoire , déclare la députée de Laviolette Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif en entrevue à Toujours le matin. Elle explique que le projet des derniers mois a permis de récolter des données probantes qui ont mené à la décision du ministre de la Santé.

Les ambulanciers faisaient cette demande depuis plusieurs années avant que le projet pilote soit mis en place en juillet 2020. Ils estimaient que l’horaire de faction allongeait le temps de réponse des ambulanciers à un endroit où le territoire à couvrir est vaste.

Un horaire de faction consiste à demeurer disponible à leur domicile pendant sept jours, 24 h sur 24, durant une période de 14 jours. Les ambulanciers sont donc appelés à travailler sept jours sur 14. L’horaire à l’heure se fait à la caserne.