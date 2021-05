Fillette de Granby : deux ans après le drame, la DPJ affirme que les choses ont changé

La fillette, qui était connue de la DPJDirection de la protection de la jeunesse , avait été retrouvée dans un état critique dans une résidence, et avait succombé à ses blessures peu de temps après à l'hôpital. Québec avait par la suite annoncé trois enquêtes sur ce drame et mandaté une Commission spéciale sur les droits de l'enfant et la protection de la jeunesse. La présidente Régine Laurent doit d'ailleurs faire le dépôt du rapport lundi prochain.

Johanne Fleurant a été nommée à la tête de la DPJDirection de la protection de la jeunesse de l'Estrie quelques mois après la crise. Elle admet être arrivée en poste un peu naïvement , ne réalisant pas l'ampleur de tout le travail à faire. La liste d'attente des enfants devant être évaluée par des intervenants était alors importante.

J'arrivais vraiment dans un contexte où les gens souhaitaient faire la différence...Je ne l'oublierai jamais [la mort de la fillette]. Chaque jour, ça nous rappelle qu'il faut faire mieux. Une citation de :Johanne Fleurant, directrice de la DPJ Estrie

Toutefois, avec la mise sous tutelle de la DPJ Estrie par le gouvernement et l'envoi en renfort de plusieurs experts pour les épauler, les choses se sont améliorées, selon elle. La DPJ Estrie a notamment procédé à l'embauche de nombreux intervenants. De plus, des conseillers cliniques leur viennent maintenant en aide pour que ces derniers n'aient pas à prendre des décisions seuls.

On a formalisé les attentes de la DPJ, que ce soit clair le mandat et ce qu'on veut évaluer par les intervenants. Les intervenants se sentent soutenus. Il y a beaucoup plus de formations. Une citation de :Johanne Fleurant, directrice de la DPJ Estrie

Mme Fleurant ajoute que cette période a été très difficile pour les intervenants de la région, qui étaient parfois visés comme source du problème par le public.

La liste d'attente allongée

La liste des enfants en attente d'évaluation avait considérablement diminué en 2020, explique Johanne Fleurant. Environ 600 enfants de plus auraient été évalués par rapport à l'année précédente.

Malheureusement, avec le confinement de novembre, les signalements se sont mis à augmenter de plus belle, et la liste d'attente s'est rallongée. Johanne Fleurant soutient également que la DPJ a noté une hausse des signalements de 50 % au cours des cinq dernières années.

Johanne Fleurant affirme qu'elle attend avec impatience les conclusions de la Commission spéciale sur les droits de l'enfant et la protection de la jeunesse.

On attend tous ces recommandations-là et on espère qu'effectivement, ça nous permettra de faire la différence pour tous ces enfants qui sont dans le besoin. Ce sont les enfants de la société, ce sont les enfants de l'Estrie. Une citation de :Johanne Fleurant, directrice de la DPJ Estrie

« On a des gens qui quittent, des gens en pleurs », déplore le syndicat

Selon Danny Roulx, représentant de l’Estrie de l’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux), il reste toutefois beaucoup de travail à faire à la DPJDirection de la protection de la jeunesse , malgré les embauches et les changements des derniers mois.

Ce qu’on voit, c’est que malgré l’ajout de personnel clinique, malgré les portables et les cellulaires, malgré qu’on forme mieux les nouveaux théoriquement à l’entrée et que les nouveaux ont moins de dossiers qu’avant [...] on voit qu’on a des listes d’attente qui sont inacceptables encore , soutient-il.

Selon lui, les employés de la DPJDirection de la protection de la jeunesse avec plus d’ancienneté font aussi face à énormément de pression.

Les nouveaux, oui, il y a une mesure théorique, mais dans le quotidien, ils ont besoin aussi d’accompagnement. Ils se réfèrent aux personnes d’expérience, on en a peu, donc elles sont chargées là-dessus , explique-t-il. Il y a une pression par rapport aux listes d’attente, les gens le vivent sur le terrain, il faut que ça roule, et ce roulement-là, encore là, ce sont les personnes d’expérience qui le ressentent le plus .

Il espère que la Commission Laurent fera significativement changer les choses.

Les gens s’attendent de la Commission Laurent, c’est qu’enfin, le gouvernement soit obligé que les intervenants aient une charge de travail adaptée pour donner l’intensité de services nécessaires, l’intensité de services que les familles et les enfants méritent.

Il espère aussi que la Commission forcera le gouvernement à reconnaître la nature particulière et intense du travail à la DPJDirection de la protection de la jeunesse , et le poussera à offrir des conditions de travail appropriées afin de mieux attirer et retenir le personnel.

On a des appels toutes les semaines, on a des gens qui quittent, des gens en pleurs. Il est temps que le gouvernement fasse des choses, parce qu’ils [les employés de la DPJ] en ont assez, puis ça va juste empirer s’il ne se passe rien. Une citation de :Danny Roulx, représentant de l’Estrie de l’ APTS Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

La population le mérite, nos jeunes, nos familles le méritent. Le gouvernement a pris des mesures pour le nommer, pour dire que c’est leur priorité, mais là, la parole aux actes, il faut faire quelque chose , conclut-il avec émotion.

Avec les informations de Marion Bérubé