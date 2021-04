L'Ontario ouvre la porte à la reprise des activités sportives à l'extérieur

Le premier ministre Doug Ford a ordonné il y a deux semaines la fermeture de toutes les installations sportives et structures de jeux dans les parcs.

Face au tollé populaire, M. Ford a fait marche arrière et autorisé l'ouverture des terrains de jeu pour les enfants, mais il demeure interdit d'utiliser les paniers de basketball, buts de soccer ou terrains de tennis, sans parler des terrains de golf qui sont fermés.

Nombre d'élus municipaux et d'experts en santé publique appellent le gouvernement à changer son fusil d'épaule. En point de presse jeudi, le Dr Williams a ouvert la porte à une possible volte-face.

Je comprends votre frustration. J'espère recevoir plus de recommandations sur la pratique de façon sécuritaire de certaines activités. Une citation de :Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario

Le Dr Williams n'a pas précisé de quelles activités il parlait ni donné d'échéancier.

En fait, il a renvoyé la balle dans le camp des experts du Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques, qui conseillent le gouvernement.

Pourtant, le Groupe a exprimé clairement sa position sur le sujet il y a plus d'une semaine, en disant dans un rapport que l'interdiction d'utiliser les installations sportives dans les parcs ne va pas endiguer la COVID-19 et va pénaliser de façon disproportionnée les enfants et ceux qui n'ont pas accès à leur propre espace vert .

Assis à la même table que le Dr Williams en point de presse jeudi, le Dr Adalsteinn Brown, co-président du groupe d'experts provincial et doyen de l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, a affirmé que la reprise des activités extérieures et la réouverture des écoles étaient ses priorités.

[Jouer] à l'extérieur, c'est la chose à faire. C'est beaucoup plus sécuritaire qu'à l'intérieur. Une citation de :Dr Adalsteinn Brown, co-président du Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques

Le Dr Brown insiste toutefois sur la nécessité de porter un masque, même à l'extérieur, si un écart sanitaire d'au moins deux mètres ne peut être maintenu.

L'appel des élus municipaux

La mairesse de Mississauga en banlieue de Toronto, Bonnie Crombie, a appelé le gouvernement Ford à ne pas attendre la fin de l'ordre de rester à la maison, actuellement en vigueur jusqu'au 20 mai, pour agir.

Les activités extérieures sont essentielles au bien-être des enfants et des familles. Une citation de :Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

Le maire de Toronto, John Tory, demande lui aussi à la province de réexaminer la question en suivant l'opinion des experts.

Nos propres experts de santé publique ont dit qu'il est sécuritaire d'accroître l'offre d'activités extérieures permises. Une citation de :John Tory, maire de Toronto

Le maire adjoint de Toronto, Stephen Holyday, demande des exemptions spécifiquement pour le golf et le tennis, affirmant que ceux qui pratiquent ces activités peuvent maintenir plus de distance et avoir moins de contacts que pour d'autres sports .

Des conseillers municipaux à Ottawa ont écrit une lettre au premier ministre Ford, lui demandant de réexaminer sa position sur les activités extérieures. Le maire Jim Watson, lui, n'a pas signé la lettre, parce qu'il a, indique son bureau, un très haut degré de confiance envers la Dre Etches et les conseils indépendants prodigués par Santé publique Ottawa .

La chef de la santé publique d'Ottawa se dit favorable à ce que la province examine régulièrement les restrictions en place à mesure que les indicateurs de la pandémie continuent d'évoluer, et modifie ces restrictions au besoin.

De son côté, le médecin hygiéniste de la région de Peel, le Dr Lawrence Loh, est en faveur d'un assouplissement des restrictions actuelles, mais avec un message clair. C'est très important de continuer de respecter les règles de l'ordre de rester à la maison et réduire les contacts et les interactions avec les personnes n'appartenant pas à son foyer, dit-il, et de participer à des activités extérieures avec des précautions (distanciation, porter un masque) pour diminuer le plus possible le risque de transmission dehors.

À Sudbury, le bureau du maire Brian Bigger indique que la Ville va continuer à suivre les directives de la province.

Certains sports sont plus risqués

Le Dr Hugues Loemba, virologue et clinicien à l'Hôpital Montfort d'Ottawa, ne voit pas d'objection à la pratique du golf ou du tennis.

En revanche, des sports d'équipe et de contacts comme le basketball sont plus risqués, selon lui.

Le niveau de transmission communautaire est très élevé; ceci augmente le risque d’infection et de propagation parmi les joueurs et les familles.

Pas de distanciation physique. C’est un sport qui se pratique avec une proximité physique étroite des joueurs.

Le basketball est aussi un sport d’intensité car il nécessite un niveau d'effort élevé ce qui augmente le risque d'attraper et de propager la COVID-19.

Le Dr Williams souligne lui aussi que les sports nécessitant une activité physique intense et des respirations profondes sont plus risqués.

Plus de détails à venir