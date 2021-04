L’Estrie se prépare à vacciner la population générale

Nous [l’Estrie] avons des milliers de rendez-vous disponibles. L'offre est bien présente pour répondre à la demande , indique Jean Delisle, directeur de la campagne de vaccination en Estrie, dans un courriel à Radio-Canada.

Selon le calendrier de vaccination, les personnes âgées de 50 à 59 ans partout au Québec pourront commencer à prendre rendez-vous dès le 30 avril sur Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) pour recevoir une première dose de vaccin contre la COVID-19. L'âge minimal pour la prise de rendez-vous descendra ensuite de 5 ans tous les 2 jours, pour atteindre les personnes âgées de 18 à 24 ans le 14 mai.

Campagne de vaccination : les dates d'ouverture de la prise de rendez-vous pour la population générale du Québec. Photo : Gouvernement du Québec

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS soutient aussi que l’Estrie est en embauche continue pour s’assurer d’avoir le personnel nécessaire aux activités de vaccination. Nous comptons déjà 230 personnes ayant reçu la formation nécessaire pour la vaccination [...], ce qui nous permet de répondre aux besoins actuels en fonction du nombre de doses que nous recevons.

En comptant ces vaccinateurs, la campagne d'injection estrienne nécessitera environ 800 employés, dont 630 sont déjà en poste. Nous avons donc des besoins pour différents titres d’emploi et fonctions et recrutons notamment des agentes administratives , indique le CIUSSS, qui est aussi à la recherche d’une vingtaine d’infirmières.

La médecin spécialiste en santé publique Dre Maryse Guay voit d’un très bon œil l’élargissement de la vaccination. Elle croit cependant qu’il va falloir déployer beaucoup d’efforts pour atteindre les jeunes, qui sont moins à risque de développer des complications liées à la COVID-19 et qui pourraient possiblement être moins enclins à prendre rendez-vous.

Évidemment, les campagnes faites plus à large échelle ont une certaine efficacité, mais pour les populations plus jeunes aussi il y a d’autres moyens. Ce qui va se faire en entreprise entre autres, aussi la vaccination dans les quartiers via les pharmacies, sont des moyens qui vont faire que les gens vont plus facilement adhérer. Au besoin, d’autres stratégies pourront être déployées en fonction des besoins plus spécifiques de certaines localités, par exemple, ou dans certains quartiers , explique-t-elle.

Elle souligne aussi l’importance de faire preuve d’écoute et de compassion face à ceux qui hésitent à se faire vacciner.

Il ne faut pas essayer de convaincre à tout prix. Je pense que c’est normal que quelqu’un se pose des questions sur la vaccination, sur les vaccins. Une citation de :Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique

Tout d’abord, il faut écouter. Écouter les raisons pour lesquelles les gens sont hésitants. Essayer de comprendre leur raisonnement, et face à ces arguments-là ou à ces questionnements-là, si on n’est pas capables nous-mêmes d’y répondre, on peut aller chercher les réponses ailleurs. Mais vraiment, il faut écouter et engager un dialogue , ajoute-t-elle.

Elle croit que l’opinion de certains individus pourrait évoluer en voyant leur entourage recevoir le vaccin. Voyant que beaucoup de personnes se font vacciner, ça peut faire en sorte que ça nous donne envie d’y aller nous aussi , avance-t-elle. Il y a toutes sortes d’autres raisons aussi. Chez les plus jeunes, peut-être que ça va prendre des preuves de vaccination pour pouvoir voyager. On sait que les jeunes ont envie de se promener une fois qu’on sera sortis de cette vague pandémique…

L’important, c’est d’écouter, d’engager un dialogue, et pas d’essayer de convaincre à tout prix, parce que si on ne laisse pas les gens s’exprimer, ça ne donne pas grand-chose , conclut-elle.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau