Un projet domiciliaire écologique en développement à Montebello

Ça vient du désir de protéger le terrain, sa biodiversité et sa capacité de séquestrer le CO2 , résume Rémi Tremblay, co-instigateur du projet qui sera développé dans les hautes herbes d’un terrain de 83 acres appartenant à la municipalité de Montebello, entre la route 323 et la montée Major. Si on arrive avec un projet où on veut tout couper, où on arrive avec de la pelouse et de l’asphalte, on perd tout ça. En 2021, c’est plus le temps de faire ça , dit-il.

M. Temblay l’avoue, quand le projet a été présenté au conseil municipal, il n’était pas nécessairement confiant.

C’est sûr qu’au début, on a présenté le projet avec les grandes lignes. Il n’y avait pas beaucoup de détails, mais avec les différentes discussions qu’on a eues avec le conseil, on a réussi à préciser de plus en plus le projet. Ça a pris à peu près un an. Puis, on a monté une équipe, des architectes, des urbanistes, des paysagistes… C’est l’équipe qui a aidé le conseil à réaliser que c’était un projet sérieux , raconte-t-il.

L’équipe peut notamment compter sur des gens comme Robert Savignac, une sommité dans la construction de bois venue apporter son savoir.

C’est un rêve que ça se concrétise , lance M. Savignac, qui est co-promoteur et co-initiateur du projet Artboria. On tombe bien, parce que le Québec est leader dans la construction en bois massif. On voit des projets qui se réalisent à travers la province [...], mais du côté domiciliaire, c’est du nouveau , dit-il.

Des maisons-chalets sur pilotis

Certifiées neutres en carbone et conçues de façon à réduire au maximum leur empreinte écologique , les maisons-chalets Artboria reliront la construction en bois massif aux nouvelles techniques de construction verte. Construites sur pilotis afin de réduire leur impact environnemental et d'éviter les dégâts causés par les crues, elles seront toutes dotées d’un toit végétalisé et pensées pour résister aux effets néfastes des changements climatiques , précisent les instigateurs d’Artboria sur leur site internet.

Le maire de la municipalité, Martin Deschênes est enthousiaste à l’idée de voir un tel projet se construire à Montebello.

La première fois qu’il en a entendu parler, il évoque un beau rêve .

C’était une belle présentation, un beau rêve en [se] disant que c’est possible d’avoir ça dans d’autres pays, dans d’autres endroits , sourit-il. Le fait que c’est un peu avant-gardiste, c’est un peu nous. On essaie de penser en dehors de la boîte. On essaie d’être différents, tout en protégeant le cœur villageois de Montebello, son image, ses ancêtres, son patrimoine bâti.

Pour l’élu, Artboria s’inscrit dans la réalité actuelle.

La chose importante, c’est de faire du développement économique, mais, avec le temps, il faut réaliser qu’on ne peut pas faire du développement économique aux dépens du développement durable , estime-t-il. Montebello est un petit village entre la rivière et une forêt. Il y a des promoteurs qui veulent développer cette forêt-là. C’est une région sauvage qu’on se doit de garder.

C’est une protection de la nature, une protection de l’environnement, tout en faisant du développement domiciliaire et économique. Une citation de :Martin Deschênes, maire de la municipalité

Au-delà même des maisons qui seront construites, c’est tout un écoquartier carboneutre que veulent bâtir les instigateurs du projet.

C’est tellement unique comme projet, ici, au Canada. [...] En plein village, à cinq minutes à pied. C’est pas des maisons collées les unes aux autres. C’est avec accès aux restaurants, aux bistrots, aux commerces, tout à portée de vélo! insiste M. Savignac.

On cherche à développer un quartier écologique qui promeut la marche et le vélo. Une citation de :Robert Savignac, co-promoteur et co-initiateur du projet Artboria

Prendre le temps de bâtir

Le projet Artboria devrait voir le jour d’ici quelques années à Montebello.

La prochaine étape : la création de la coopérative de solidarité qui sera le réel promoteur du projet. Ensuite, il faudra relever l’énorme défi du bois d'œuvre, dont le coût a triplé depuis le début de la pandémie.

Pour M. Savignac, il faudra faire preuve de créativité et s'entourer des bonnes personnes pour construire un projet de qualité et abordable, en utilisant de nouvelles technologies étrangères.

Une chose est certaine, les promoteurs du projet ne veulent pas se précipiter.

On prône la slow architecture. On veut bien étudier le terrain, ce qui peut prendre jusqu'à un an pour donner les résultats aux architectes-paysagistes afin qu’ils fassent leurs plans , indique M. Tremblay qui n'envisage pas le début des travaux avant un an et demi, voire deux ans.

