Un Albertain fait face à 34 accusations en lien aux armes

Kelvin Benjamin Maure, 26 ans, devra entre autres répondre aux accusations suivantes :

possession non autorisée d’armes à feu ou d’armes prohibées

possession ou fabrication d’une substance explosive

prétendre faussement être un agent de la paix

Depuis septembre 2020, Kelvin Maure faisait l'objet d’une enquête visant aussi d'autres personnes qui lui étaient associées , peut-on lire dans un communiqué de la GRCGendarmerie royale du Canada .

En janvier, les enquêteurs ont commencé à se préoccuper davantage de son comportement. Il aurait publié en ligne plusieurs propos et images considérés comme menaçants pour le public et la police, indique la GRCGendarmerie royale du Canada .

Kelvin Maure a été arrêté le 13 février. Des mandats de perquisition ont permis à la police fédérale de saisir un grand nombre d'armes à feu sur ses propriétés.

La prochaine comparution de Kelvin Maure doit avoir lieu le 7 mai.

Kelvin Maure est accusé d'avoir prétendu être un agent de la paix. Photo : GRC de l'Alberta

Propos extrémistes sur Internet

Les réseaux sociaux sont en quelque sorte devenus un vecteur pour la radicalisation.

Dans ce cas-ci, la GRCGendarmerie royale du Canada précise que l’accusé communiquait en ligne avec des personnes qui avaient le même point de vue que lui et publiait des textes extrémistes .

L’utilisation de l’Internet et des médias sociaux pour diffuser des messages qui visent à inciter la violence, à radicaliser ou à faire l’apologie de visions extrémistes est une tendance et un problème préoccupants. Une citation de :Scott Isaac, agent, Équipe intégrée sur la sécurité nationale, GRC

Scott Isaac affirme que son équipe tentera de déterminer si les actions de l’accusé étaient motivées par une idéologie particulière.

De plus en plus, l'Internet et la radicalisation vont de pair, selon Jean-Christophe Boucher, professeur des politiques publiques et expert des questions militaires à l'Université de Calgary.

L'expert en sécurité internationale, Jean-Christophe Boucher note que les groupes marginaux se multiplient. Photo : Radio-Canada

Ce que l'on voit dans les analyses sur la COVID-19 et les mouvements politiques américains [...], c'est une polarisation entre la droite et l'extrême droite, dit-il. Cela mène à une narrative anti-gouvernement qui commence à se concrétiser et se radicaliser davantage.