L'Alaska accueillera les Jeux d'hiver de l'Arctique en 2024

La région, située juste au nord d'Anchorage, permettra à l'État américain de recevoir pour la septième fois l’événement. Il s'agit toutefois de la première fois qu'ils auront lieu dans les municipalités de Palmer et Wasilla.

La région est particulièrement bien pourvue en infrastructures sportives que ce soit pour le ski de fond ou le traîneau à chiens, Wasilla étant le point de départ de la grande course Iditarod.

La candidature de la région de Mat-Su était extrêmement professionnelle et bien reçue du comité de révision des candidatures. En ces temps difficiles, et vu les restrictions de voyage [...], l’équipe de Mat-Su a offert une visite virtuelle inspirante. Une citation de :John Flynn, président, Comité international des Jeux d’hiver de l’Arctique

Les Jeux d’hiver de l'Arctique ont lieu tous les deux ans. Neuf régions y participent : l’Alaska, le Yukon, le nord de l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Nunavik, le Groenland, la région Sami et le Yamal en Russie. Chacune à leur tour, elles accueillent les Jeux et les plus de 2000 athlètes et membres des délégations qui se rassemblent pour l'événement.

Les prochains jeux doivent avoir lieu à Wood Buffalo en Alberta en janvier 2023. Ils ont été reportés d’un an en raison de la pandémie.

En 2020, le Yukon a dû annuler la tenue des jeux pour la même raison.