Un village de conteneur pour les sans-abri à Victoria

Le projet en planification depuis décembre, vise à offrir un toit temporaire aux personnes qui vivent en situation d’itinérance le temps de les aider à trouver un endroit plus permanent, explique la mairesse de Victoria, Lisa Helps.

Pour 30 personnes, ce sera un pas de plus vers l’obtention d’un domicile fixe , dit-elle.

Une quinzaine de conteneurs ont été installés dans un stationnement de la rue Caledonia et aménagés de sorte à créer un espace extérieur commun avec une allée menant à chacun des logements et des jardinières.

Dans leur conteneur, les futurs résidents trouveront une petite chambre avec un lit, une grande armoire ainsi qu’un mini-réfrigérateur. Les installations sanitaires seront partagées.

Un programme de soutien alimentaire fournira deux repas par jour à chaque personne vivant dans le village.

Ce sera plus confortable et plus sécuritaire que de vivre dans une tente.

Une citation de :Lisa Helps, mairesse de Victoria