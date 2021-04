Tarif des camps de jour: gel en 2021, inconnu pour 2022

Le conseil a finalement voté à neuf contre trois pour une augmentation en 2021, mais compensée par la subvention COVID offerte par le gouvernement provincial. Ainsi, les parents continueront de payer le même tarif de 175 $ par enfant cet été et la part payée par la Ville n’augmentera pas. La valeur totale d’une place au camp de jour à Trois-Rivières est de 589,40 $.

Les alinéas concernant la tarification pour les années 2022 et 2023 ont été retirés de la motion. Les conseillers municipaux et la direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire vont évaluer les différentes options suggérées depuis le début de la semaine. Plusieurs ont souligné leur souhait d’étendre sur une plus longue période l’augmentation envisagée.

Le vote a laissé place à de nouveaux échanges entre le maire Jean Lamarche et la conseillère Valérie Renaud-Martin. Cette dernière souhaitait que le conseil envoie un signal clair en maintenant la tarification à 175 $. Je considère vraiment que comme société, on doit investir dans notre jeunesse, peu importe, le montant , a-t-elle déclaré. Elle a salué le désir du comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire de réviser la recommandation faite.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger