Les étoiles se placent pour Bruno Rodéo

L’auteur-compositeur-interprète saguenéen propose Les étoiles se placent, dont des extraits ont déjà été dévoilés.

Il y a 15 pièces, c’est super varié. C’est tout le temps le même Bruno Rodéo chouenneux qui parle, qui fait des affaires super festives, puis des fois des affaires super touchantes, dans le country, le rockabilly et j’ai même une toune qui tire sur le punk avec des instruments acoustiques , a raconté l’homme aux mille projets lors d’une entrevue accordée à Julie Larouche dans le cadre du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Bruno Rodéo embarque avec lui ses amis du Québec Redneck Blugrass Project, Pépé et sa guitare et Serge Brideau du groupe Les Hôtesses d’Hilaire. Mais c’est la collaboration avec le chanteur et musicien Marc Déry qui retient l’attention. Au départ, je pensais avoir un réalisateur presque juste pour dire que ç’a été réalisé par untel. On me conseillait beaucoup de faire affaire avec quelqu’un pour qu’il y ait un nom, pour m’aider à me faire connaître. Marc je l’avais contacté pour avoir des conseils pour avoir un réalisateur, parce que je ne savais pas qu’il faisait ça. Il m’a dit : "Bien, moi je pourrais le faire si tu veux!" J’ai dit : "Ah ouais?" et on est devenu des pas mal bons amis. Ça s’est tellement étiré cette affaire-là qu’on est restés en contact très longtemps , a-t-il dit à propos de cette belle amitié professionnelle avec l’ancien de Zébulon.

Jamais à court d’idées, Bruno Rodéo avait fait preuve d’imagination pour se garder occupé en pleine pandémie l'été dernier. Après avoir chanté dans les rues d'Alma à bord de la boîte arrière d'une camionnette, il s’était ensuite lancé dans une série de spectacles sur son quad… en pleine forêt!

L'été dernier, Bruno Rodéo avait même offert des chansons en direct sur Facebook monté sur son quad en pleine forêt. Photo : Capture d'écran

Il est particulièrement fier de ce qui se trouve sur son album. J’ai vraiment pris du recul puis là je me dis : "Caline que c’est bon!" Souvent, on est dans le mixage, on dirait qu’on est juste en recherche, d’améliorer tout le temps. On dirait qu’on scrute les poux et qu’on cherche rien que des défauts. C’est dur à un moment donné d’avoir du recul, mais là je trippe ben raide, je suis vraiment fier , a-t-il avoué.

Comme il le chante lui-même, ça se voit dans sa face, les étoiles se placent.