Edmonton adopte une nouvelle stratégie pour gérer les camps de sans-abri

La ville d'Edmonton a un nouveau plan pour gérer et démanteler les camps de sans-abri qui devraient refaire surface dans certains parcs de la ville durant la saison estivale. Présenté mercredi aux conseillers municipaux, il prévoit une collaboration entre la police, les agents de la paix et les agences communautaires pour aider les itinérants à se trouver un logement.

Il a fallu plusieurs semaines pour démanteler et nettoyer les deux grands camps de sans-abri à Edmonton, l'automne dernier, et trouver un logement et des services pour les centaines de personnes qui y avaient emménagé.

Il n’y a aucun doute, il y a des leçons à tirer de l’année dernière , explique Rob Smyth, le directeur municipal chargé de la stratégie de gestion des campements de sans-abri.

On avait été trop lents. Une citation de :Rob Smyth, directeur municipal chargé de la stratégie de gestion des campements de sans-abri

Il se souvient notamment des 4000 plaintes à traiter. Parmi elles, beaucoup portaient sur les deux grands camps : celui de Pekiwewin, à Rossdale, et le camp de la Paix, dans le Vieux Strathcona.

Cette année, les partenaires évalueront le risque que présente chaque campement et ordonneront leur fermeture s'il y a des crimes et des menaces pour la sécurité publique.

Les policiers partageront des informations sur les abris, les services et les options de transport avant d'agir pour fermer un camp , précise-t-il.

La stratégie présentée comprend trois niveaux de réponse : une approche axée sur le logement pour les camps à faible risque et des réponses accélérées et à grande échelle pour les camps à haut risque.

Les campements jugés à haut risque comprennent ceux qui sont proches des terrains de jeux et des écoles, à proximité des bâtiments ou dans les zones où il existe un risque important d'incendie.

En revanche les campements jugés à faible risque recevront de l’aide, notamment de la part des travailleurs sociaux qui essaient d'aider les gens à trouver un logement.

Un minimum de compassion

Peu importe la réponse apportée, le conseiller municipal Scott McKeen souhaite s'assurer que la Ville puisse faire preuve de compassion lorsqu'elle intervient dans les camps.

Il reste prudemment satisfait. Il croit que le plan est pragmatique, mais que la fermeture des camps fera toujours polémique dans la capitale albertaine.

Tant que nous pouvons traiter ces personnes de manière respectueuse et répondre à leurs besoins du mieux que nous pouvons, cela aidera également le monde des affaires et mes électeurs, qui ont parfois été effrayés par cela , confie-t-il.

Le plan parfait n'existe pas, car il y aura toujours des itinérants qui n'iront pas dans les refuges. Une citation de :Scott McKeen, conseiller municipal

Depuis l'année dernière, en partenariat avec Homeward Trust et des agences sociales, la Ville a ouvert de nouveaux logements relais et des chambres d'hôtel pour aider les personnes à faire la transition vers un logement à plus long terme.

En tout, 116 personnes ont bénéficié de ce programme, selon la Ville.

L’équipe des communications a annoncé qu'elle organisera des séances d'information sur la nouvelle stratégie de campement avec les communautés en mai. Sous forme de séances virtuelles, les résidents auront la possibilité de poser des questions.

Avec les informations de Natasha Riebe