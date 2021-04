Vaccination contre la COVID-19 : le Nord de l’Ontario dépasse la moyenne provinciale

Par exemple, les Services de santé du Timiskaming indiquent dans la mise à jour de jeudi que 43,5 % des personnes de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose, dont 95 % des personnes de plus de 80 ans.

Le pourcentage est similaire dans la région du Grand Sudbury, avec 43,9 % des adultes qui ont obtenu une première dose.

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay indique avoir administré une première dose à 56 238 personnes, soit 41 % de la population, en date du 24 avril.

En supposant que le bureau ait maintenu sa moyenne des deux semaines précédentes (entre 1200 et 1300 personnes vaccinées par jour), le pourcentage serait d’environ 45 % en date du 29 avril.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Bureau de santé Porcupine (BSP) ne précise pas le pourcentage, mais affiche sur son site web que 28 664 personnes ont reçu une dose de vaccins, soit près de la moitié des adultes.

Selon le recensement de 2016, le territoire du BSPBureau de Santé Porcupine , qui correspond à peu près au district de Cochrane, comptait 61 430 personnes de plus de 19 ans.

Pour sa part, le Bureau de santé du Nord-Ouest avait atteint le 25 avril une proportion de 39 % d'adultes partiellement vaccinés contre la COVID-19.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (39 %) se situe un peu au-dessus de la moyenne provinciale (38,4 %).

Selon les données les plus récentes, Santé publique Algoma serait le seul bureau de santé du Nord sous la moyenne provinciale pour le taux de vaccination des adultes contre la COVID-19, avec 35,8 % qui ont reçu au moins une dose.

Encore une forte hausse des cas dans la région de Timmins

Le Bureau de santé Porcupine fait état de 19 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, la grande majorité dans le secteur de Timmins.

Le BSPBureau de Santé Porcupine avait annoncé 9 cas en fin d’avant-midi, puis 10 de plus en soirée.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a signalé pour sa part 15 nouvelles infections.

L’hôpital régional de Thunder Bay a par ailleurs accueilli un premier patient atteint de la COVID-19 en provenance d’une autre région.

Santé publique Sudbury et districts (SPSD) et le Bureau de santé du Nord-Ouest (BSNO) ont recensé huit cas chacun.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

SPSDSanté publique Sudbury et districts informe la population d'un haut risque d'exposition à la COVID-19 pour les personnes qui ont participé à un rassemblement social le 23 avril au 451, chemin Old Webbwood à Espanola.

De son côté, le BSNOBureau de santé du Nord-Ouest a déclaré une éclosion à l’épicerie No Frills de Kenora après la découverte de trois cas au sein du personnel.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound, qui a enregistré le moins grand nombre de cas par 100 000 habitants en Ontario dans la dernière semaine, a ajouté quatre cas à son bilan jeudi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Santé publique Algoma et les Services de santé du Timiskaming ont connu les plus faibles hausses, avec trois cas chacun.