Daniel Côté souhaite un troisième mandat à la tête de Gaspé

Il en a fait l’annonce sur sa page Facebook, où il se dit fier de son bilan des huit dernières années.

Daniel Côté dit vouloir mener à terme plusieurs projets qui lui sont chers, comme le développement de logements et d’infrastructures publiques.

On a connu un gros boom économique dans les dernières années et il est loin de s'estomper. On a des enjeux de logement, des enjeux de places en garderie. Bref, ce sont des dossiers dans lesquels je mets beaucoup de temps et d'énergie , explique M. Côté.

Ce dernier estime avoir mené la municipalité en bonne posture économique, alors que la région connaît le plein emploi et une hausse de sa population.