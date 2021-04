Un policier de Barrie accusé après une arrestation violente

L’agent Jason Stamp, de la police de Barrie, est accusé de voies de fait et de voies de fait armées. Le policier de 46 ans compte 18 ans d’expérience.

L’arrestation survenue le 4 février avait été filmée avec un téléphone intelligent et publiée sur Facebook.

On y voit le policier qui cloue un jeune homme au sol en tentant de l’arrêter et le menace d’employer un pistolet à impulsion électrique. Des passants crient et dénoncent l’utilisation excessive de la force.

Les accusations criminelles ont été portées à la suite d’une enquête du Bureau des normes professionnelles de la Police provinciale de l’Ontario, à la demande de la police de Barrie.

L’agent Stamp a été suspendu avec salaire, comme le prévoit la Loi sur les services policiers. Il devra comparaître en cour le 7 juin.

Avec les informations de CBC