Le record du plus long marathon de World of Warcraft détenu par un Québécois

En passant précisément 44 heures, 44 minutes et 44 secondes devant son écran en direct sur la plateforme Twitch, l’instavidéaste Bobby Gamache, de la chaîne LaGamacherie, a battu le record Guinness de la plus longue séance à jouer à World of Warcraft.

Le précédent record officiel était détenu jusqu’ici par Ian Haimes, un Américain qui avait passé 32 heures et 36 minutes à jouer à World of Warcraft, ce jeu de rôle massivement multijoueur, en direct en novembre 2017. Et c’était moins une, car l’équipe a appris en cours de diffusion qu’un groupe en Hongrie était parvenu deux jours plus tôt à jouer pendant 41 heures consécutives, des données qui n’étaient pas encore enregistrées officiellement.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un éventail de règles

Pour s’inscrire au registre des records du monde de Guinness, Bobby Gamache a dû se plier à une poignée de règles. Par exemple, deux personnes devaient être connectées à la diffusion pour témoigner de l’exploit. Le compteur, de même qu’une horloge, l’écran et le joueur, devaient être visibles en tout temps. Pas question que l’instavidéaste flâne dans le jeu : il devait jouer activement, le fait de tourner en rond n’étant pas considéré comme tel.

Le Québécois accumulait aussi 10 minutes de pause pour chaque heure jouée, un temps d’arrêt dont il ne s'est finalement pas beaucoup servi, lui qui n’a utilisé qu’environ trois des sept heures récoltées.

J’ai eu des hallucinations [...] je pensais qu’il y avait des araignées sur moi , a-t-il confié dans une séance vidéo sur Twitch, où il discutait avec ses fans de son marathon.

Bobby Gamache partage la chaîne Twitch LaGamacherie avec son frère Mathieu, qui aidé à coordonner l’équipe de 17 personnes derrière cet accomplissement. Le compte a quelque 9800 abonnements et des centaines de personnes ont assisté à l’exploit en direct.

Ce nouveau record, qui n'est pas encore confirmé par Guinness, a été enregistré une dizaine de jours après que l’instavidéaste Ludwig ait été en ligne sans interruption pendant 31 jours dans le but d’obtenir le nombre d’abonnements le plus élevé de la plateforme Twitch.