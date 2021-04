Intercar déménage son terminus de Chicoutimi

Après avoir eu pignon sur rue pendant plus de 30 ans sur la rue Racine, au centre-ville de l’arrondissement de Chicoutimi, le terminus d'autobus Intercar déménage au kiosque d’information touristique à l’intersection des boulevards Talbot et du Royaume.

Le terminus de la rue Racine était fermé depuis le début de la pandémie. L’endroit ne servait qu’à l’embarquement et au débarquement des passagers.

Le déménagement du terminus aura lieu le 20 mai. En plus de la billetterie et de l’accès au service d’autobus, les installations permettront l’envoi et la réception de colis.

L’accès au centre-ville sera offert pour la moitié des trajets. Les passagers pourront embarquer ou débarquer au terminus de la Société de transport du Saguenay ( STSSociété de transport du Saguenay ).

Le directeur général d'Intercar, Hugo Gilbert, affirme qu’il n’était plus possible financièrement pour l’entreprise de demeurer au centre-ville. Comment ça fonctionne au niveau des points de service, c'est une commission sur les billets vendus, les colis reçus ou les colis expédiés. Dans le contexte où on allait avoir une opération où le nombre d'envois et le nombre de passagers étaient une infime partie de ce que c'était par le passé, c'est sûr qu'il fallait penser à un modèle d'affaires qui est différent , précise-t-il.

En installant son terminus au kiosque d’information touristique du boulevard Talbot, Intercar dit offrir un parcours plus court vers ses liaisons de Québec, de Jonquière et du Lac-Saint-Jean. Le site du Costco et le site du kiosque d'information touristique sont depuis plusieurs années des sites de covoiturage à Chicoutimi, ajoute Hugo Gilbert. Donc là, on se rapproche de notre compétition.

Intercar négocie une entente avec la STS pour permettre aux usagers de se rendre au nouveau terminus du boulevard Talbot avec le même billet qu’ils ont acheté pour le transport par autocar.

À lire aussi : Des trajets d'Intercar pourraient être abandonnés pour de bon

Avec les informations de Michel Gaudreau