Où est Doug Ford ?

Le 21 avril, le premier ministre ontarien s'est placé en isolement préventif après qu'un membre de son équipe avec lequel il était en contact étroit ait été déclaré positif à la COVID-19. Il n’avait pas été vu en public lors des jours précédents. Son cabinet avait alors précisé que M. Ford avait obtenu un résultat négatif à un test de dépistage.

Doug Ford en conférence de presse le 22 avril. Il s'agit de la dernière fois qu'il a été vu en public, que ce soit en personne ou en virtuel. Photo : CBC

Le lendemain, il a tenu une conférence de presse depuis la cour arrière de la maison de sa défunte mère à Etobicoke, où il s’isolait. Les larmes aux yeux, il a présenté ses excuses aux Ontariens pour ses décisions impopulaires des derniers jours — qui concernaient notamment la fermeture d’aires de jeu extérieures, l’accord de pouvoirs supplémentaires aux corps policiers pour s'assurer que les Ontariens restent à la maison, et, jusqu’alors, un refus de mettre en place un programme provincial de congés de maladie payés.

Mais depuis le 22 avril, presque rien de la part de M. Ford.

Sa dernière publication sur les réseaux sociaux date de samedi matin, quand il a supplié le gouvernement fédéral sur Twitter d'arrêter tous les voyages non essentiels au Canada avant que de nouveaux variants ne submergent davantage nos unités de soins intensifs .

Rejointe par CBC jeudi, l’attachée de presse de M. Ford, Ivana Yelich, a confirmé que le premier ministre était en bonne santé et ne présentait pas de symptômes de la COVID-19.

Doug Ford fait profil bas

Bien des choses se sont passées en Ontario depuis la dernière intervention publique de Doug Ford. Mardi, une équipe de neuf professionnels de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador est arrivée à Toronto, répondant à un appel à l’aide lancé par Doug Ford la semaine précédente. Le premier ministre ontarien ne les a pas remerciés sur la place publique ni émis de commentaire public à leur égard.

La province a annoncé qu’elle accordera jusqu'à trois jours de congé de maladie payés aux travailleurs, mercredi. Un projet de loi a été adopté  (Nouvelle fenêtre) en ce sens jeudi, après que le gouvernement progressiste-conservateur ne s’y soit opposé depuis l’an dernier. Malgré l’arrivée de cet événement qui a longtemps fait l’objet de débats, là encore, aucun commentaire de la part du premier ministre.

La correspondante parlementaire du Toronto Star, Tonda MacCharles, pense que Doug Ford profite de son absence de la scène publique pour faire baisser la grogne populaire.

Pour Tonda MacCharles, correspondante parlementaire au Toronto Star, M. Ford utilise son absence de la scène publique pour laisser refroidir les choses après plusieurs semaines où il a fait des annonces plutôt impopulaires en ce qui concerne la réponse provinciale à la pandémie.

M. Ford a eu trois ou quatre semaines très difficiles , explique-t-elle, et il veut laisser calmer les affaires .

De là à parler de l’élection provinciale au printemps prochain, je ne dirai pas que tout est perdu. Je pense qu'il veut laisser calmer les choses, et on verra si les électeurs auront la mémoire longue. Une citation de :Tonda MacCharles, correspondante parlementaire au Toronto Star

Quant à l’arrivée des médecins de Terre-Neuve, par exemple, ce n’était pas une occasion pour Ford de sortir et de crier un succès. Au contraire, c’était embarrassant et humiliant qu’il ait eu besoin de leur aide, selon la journaliste spécialisée en politique provinciale et fédérale.

Avec son impopularité actuelle, peut-être qu' il n'a pas envie de répondre à des questions que lui poseraient des journalistes , avance de son côté Geneviève Tellier, professeure en études politiques à l’Université d’Ottawa.

Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa, se demande si Doug Ford multipliera les occasions médiatiques à son retour d'isolement préventif, ou s'il sera plus sobre, comme au début de son mandat en 2018. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

À son retour de cette absence, la réception que les médias vont lui faire ne sera pas nécessairement agréable pour lui. M. Ford a des relations ambivalentes avec les médias et les journalistes. Rappelez-vous quand il a été élu, il faisait très peu de points de presse, il ne rencontrait que très peu les journalistes, ou pas du tout, et voulait vraiment contrôler son message .

Peut-être que M. Ford va revenir avec ses vieux réflexes et limiter ses contacts avec les médias. Une citation de :Geneviève Tellier, professeure en études politiques à l’Université d’Ottawa

Selon la politologue, ça peut jouer contre lui : les gens aiment bien des décideurs qui sont francs avec eux, et qui acceptent de jouer le jeu .

L’absence de Ford nourrit les rumeurs

Depuis mercredi soir, les mots-clics #WheresDoug ( où est Doug ) et #WheresDougFord sont devenus viraux sur Twitter, alors que les Ontariens s'échangent des théories de plus en plus farfelues sur pourquoi Doug Ford n'est pas apparu en public depuis le 22 avril.

Quand il y a un politicien qui a tellement été dans l'œil public depuis un an avec des points de presse presque quotidiens, le fait de disparaître sans expliquer pourquoi va donner lieu à une série d’hypothèses , explique Peter Graefe, professeur de science politique à l’Université McMaster.

Le politologue Peter Graefe qualifie l'absence du premier ministre Ford de couteau à deux tranchants : soit il reviendra pardonné, soit son absence fera croire aux Ontariens qu'ils ne veulent plus de lui. Photo : Radio-Canada

Peter Graefe cite en exemple une rumeur partagée sur les réseaux sociaux par le député indépendant Randy Hillier, qui semble suggérer, sans preuve, que M. Ford est dans un mauvais état de santé suite à sa vaccination.

Selon le politologue, d’autres vont sans doute dire qu'il y a une grogne au sein du caucus du Parti conservateur et que M. Ford se bat pour sa survie politique , ou d’autres encore vont attribuer son absence au souhait de Doug Ford de vouloir permettre aux Ontariens de tourner la page en attendant que les choses aillent mieux et que la vaccination s’accélère .

Pour Geneviève Tellier, un manque de transparence du gouvernement ontarien sur la situation de Doug Ford ne ferait qu’alimenter les rumeurs.

On ne sait pas pour combien de temps il va s’isoler, on ne sait pas quand la fin de l’isolement va arriver, et donc ça rajoute un peu au mystère , explique celle qui souligne que les nombreuses occasions médiatiques de Doug Ford étaient devenues sa marque de commerce depuis le début de la crise de COVID-19.

Doug Ford a-t-il ouvert la porte à son successeur ?

Selon Mme Tellier, l’absence imprévue et prolongée de Doug Ford a donné l’occasion aux ministres de la Santé et des Finances de prendre de plus grandes places comme figures de proue du gouvernement progressiste-conservateur ontarien.

Christine Elliott et Peter Bethlenfalvy font bonne figure, et sont capables d’affronter la presse. Je ne suis pas surprise pour Mme Elliott, qui est une politicienne aguerrie et qui s’était d’ailleurs présentée au leadership du Parti conservateur , souligne Geneviève Tellier.

Est-ce que cela pourrait nuire à Doug Ford? Ce serait trop tôt pour parler d’un jeu de pouvoir en coulisse, dit la politologue, mais la question de qui pourrait remplacer M. Ford commence à avoir des réponses .

Mme Tellier affirme que le fond du problème pour lui, c'est d’assumer son leadership et de montrer à son parti qu'il est l'homme pour la situation, et ça, ça passe en étant populaire auprès de la population et en prenant de bonnes décisions .

Quant au politologue de McMaster, Peter Graefe, il évoque les nombreuses fuites médiatiques des derniers mois qui remettaient en cause [la capacité de M. Ford] à gérer son caucus .