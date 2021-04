COVID-19 : situation toujours critique dans la vallée du Fraser

Les autorités de la santé de la Colombie-Britannique rapportent 853 nouvelles infections au virus qui cause la COVID-19 et un nouveau décès dû à la maladie dans leur bilan de jeudi. Entre-temps, les hôpitaux du Grand Vancouver peine à faire face à la demande.

Note de la rédaction : En conférence de presse, le gouvernement a indiqué un total de 874 nouvelles infections à la COVID-19. Cependant, dans un communiqué envoyé plus tard en journée, ce chiffre a été réévalué à la baisse. L'article a été modifié pour réfléter les chiffres les plus à jour.

Les deux tiers de ces cas, soit 574, ont été signalés dans la vallée du Fraser. Nous voyons le taux le plus important de transmissions dans le Grand Vancouver , a confirmé la Dre Bonnie Henry, dans son dernier bilan.

Un total de 503 personnes sont hospitalisées, dont 178 aux soins intensifs, ce qui représente une légère augmentation depuis le bilan de mercredi.

Neuf hôpitaux de la régie de la santé Fraser Health et de Vancouver Coastal Health ont d'ailleurs dû reporter des chirurgies non essentielles.

Les hôpitaux de la région ressentent la pression comme jamais , a souligné la Dre Bonnie Henry, en demandant aux Britanno-Colombiens d’éviter tout voyage non essentiel.

La médecin hygiéniste en chef a particulièrement ciblé les propriétaires de résidences secondaires sur la Sunshine Coast et dans le corridor Sea to Sky.

Les leaders de ces communautés nous disent qu’ils ne sont pas prêts à faire face à un afflux de visiteurs , dit-elle.

Le rythme des vaccinations devrait s'accélérer

À l’heure actuelle, 1 749 375 doses de vaccin ont été administrées dans la province.

Tout résident âgé de 30 ans et plus peut maintenant obtenir le vaccin d’Astra Zeneca, s'il trouve un endroit qui l'offre.

Dans le cadre du programme de vaccination sur rendez-vous géré par la province, des invitations à prendre un rendez-vous sont présentement envoyées aux résidents nés en 1963 ou avant (58 ans et plus) et qui sont inscrits sur le site Internet provincial  (Nouvelle fenêtre) . En ce moment, le pilier de notre système et le programme basé sur l’âge , souligne la Dre Henry.

Les autorités s’attendent à ce que le rythme des vaccinations s’accélère vu la quantité de doses de vaccin qui doit être livrée à la province au cours des prochaines semaines.

Victoria s’attend à recevoir plus d’un million de doses du vaccin Pfizer-BioNTech au cours du mois de mai. C’est une bonne nouvelle, a souligné la Dre Bonnie Henry. À ce rythme, chaque adulte en Colombie-Britannique aura accès à [une première dose de] vaccin d’ici la mi-juin.

La province doit aussi recevoir des livraisons du vaccin de Johnson et Johnson qui immunise contre la COVID-19 avec une seule dose. Des informations supplémentaires à ce sujet devraient être données la semaine prochaine.

Des cliniques temporaires critiquées

Plus tôt dans la journée, la présidente-directrice générale de la régie de la santé du Fraser, Victoria Lee, s’est excusée pour le manque de communication relativement à ses cliniques éphémères. Celles-ci permettent aux 30 ans et plus de se faire vacciner sans rendez-vous avec le vaccin AstraZeneca.

Ces cliniques, mises en place dans des zones avec un important taux d'infection, ont permis de vacciner environ 6000 personnes. Elles ont été critiquées en raison de la confusion entourant leur emplacement et leur mode de fonctionnement.

Un homme attrape le bras d'un garde de sécurité après avoir été informé qu'il ne recevrait pas de vaccin contre la COVID-19 alors qu'il a fait la queue pendant des heures. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Au Poirier Forum, à Coquitlam, certains de ceux qui sont venus faire la file ont attendu jusqu'à quatre heures dans l’espoir d’obtenir un vaccin avant la fermeture, à 19 h.

Lors du point de presse de mercredi, la Dre Henry a dit travailler avec les régies de la santé du Fraser et Vancouver Coastal pour améliorer les communications.

Il y a eu des choses qui ont été faites et qui ont causé des frustrations, a admis la Dre Henry, je veux m’excuser auprès du public pour les problèmes de communication et la confusion, ce n’était certainement pas l’intention.

La médecin hygiéniste en chef demande quand même au public de ne pas aller visiter d’autres communautés pour se faire vacciner.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a aussi vanté les mérites de ces cliniques de vaccination ciblées. C’est un succès : 205 communautés autochtones ont été immunisées à travers la province et 25 secteurs sont maintenant vaccinés à plus de 50 % .

Aucune autre clinique mobile n’est prévue pour l'instant.