Guillaume Beauregard présente son court métrage Live au studio

C'est en mai 2019 que Guillaume Beauregard enregistre son microalbum intitulé Live au studio (Live en studio).

Le projet est né quand je me suis rendu compte que j'orchestrais beaucoup mes chansons en studio avec des cuivres, des cordes , se souvient le musicien.

Guillaume Beauregard Photo : Le Petit Russe

Il choisit donc parmi ses deux premiers albums solos cinq chansons dont il souhaite donner la pleine mesure. Pour ce faire, l'auteur-compositeur-interprète invite une quinzaine de musiciens à se joindre à lui.

Je trouvais dommage de ne pas pouvoir partager ça live avec le public, parce que la logistique, la technique et l'aspect financier ne le permettent pas. J'ai donc pensé à un film. Une citation de :Guillaume Beauregard

Il a alors l'idée d'une performance en direct, en studio, en compagnie des musiciens et devant public. Je me suis dit qu'il fallait capter tout ça, sons et images, et en faire un film , se rappelle-t-il.

Un concert filmé par le public

Ayant travaillé de nombreuses fois avec le réalisateur Maxime Giroux, également membre des Vulgaires Machins il n'hésite pas et fait appel à ce dernier.

Les deux compères cherchent une façon d'innover, car ils ne souhaitent pas présenter un simple concert filmé par trois caméras.

Maxime m'a lancé l'idée, un peu plus "champ gauche" de demander aux 20 spectateurs présents de filmer l'enregistrement de l'album avec leur téléphone cellulaire. Je lui ai fait confiance. Une citation de :Guillaume Beauregard, au sujet du concept de réalisation

Les spectateurs acceptent sans hésiter de filmer et de déverser le fruit de leur travail dans l'ordinateur de l'équipe de création à la fin de la journée. Car il est également là, le défi : tout a été réalisé en moins de quelques heures, soit un album et un court métrage.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

On a réussi, dit fièrement le chanteur, malgré les difficultés techniques et le casse-tête logistique. On a réussi à enregistrer tout ce beau monde simultanément, les cordes, les cuivres, les musiciens et le chœur. Franchement le plus beau moment musical de ma vie!

Le microalbum et le film sont lancés à l'automne 2020.

Le résultat est superbe, les images filmées par les spectateurs ont été retravaillées et transférées en noir et blanc. Le son capté sous la supervision du réalisateur sonore Gus van Go est capiteux.

Le court métrage Live au studio de Guillaume Beauregard est tout simplement une célébration de la musique, en images.

Live au studio est présenté jusqu'au 8 mai aux Rendez-vous Québec cinéma.