Colère et résignation, mais aussi soulagement au Bas-Saint-Laurent

Ainsi, dans Rimouski, où la propagation du virus est en hausse depuis les derniers jours, le maire Marc Parent ne cache pas son mécontentement.

Vingt nouvelles contaminations à la COVID-19 se sont ajoutées, jeudi, au bilan de la MRCMunicipalité régionale de comté Rimouski-Neigette, qui cumulent 735 cas depuis le début de la pandémie. Toute la population de Rimouski est en train de payer pour l’insouciance de quelques individus , lance Marc Parent.

Il appelle aussi les citoyens à répondre massivement à la campagne de vaccination et critique sévèrement ceux qui refusent le vaccin.

Une région, deux paliers

La situation épidémiologique est par contre très différente d’un bout à l’autre des 320 km du littoral bas-laurentien.

Alors que les éclosions se multiplient dans l’ouest, notamment dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup, les trois MRCMunicipalité régionale de comté de l’est, La Mitis, La Matapédia et La Matanie n’enregistrent souvent aucune nouvelle contamination par jour.

À titre d’exemple, le Bas-Saint-Laurent a enregistré, jeudi, 58 nouveaux cas, dont quatre, dans La Mitis, deux dans La Matapédia et aucun en Matanie. Au total, les cas recensés jusqu’à maintenant dans les trois MRCMunicipalité régionale de comté cumulent à peine 10 % de l’ensemble des cas cumulés dans la région depuis la pandémie et beaucoup sont le résultat d’une éclosion survenue à l'automne 2020 en Matanie.

La décision de scinder la région en deux secteurs sanitaires est donc bien accueillie dans le secteur est.

Vers palier jaune?

Pour le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, Québec a fait ce qu’il fallait faire. Ça veut dire qu’on a de bons chiffres dans notre région et qu’on va continuer de travailler à ce qu’elle reste comme ça.

Le député souhaite maintenant que le niveau d’alerte des trois MRCMunicipalité régionale de comté qu’il représente puisse être abaissé. C’est un gain, mais l’objectif est de passer en zone jaune et on va tout faire pour y arriver.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, aurait aimé que le palier d'alerte de sa MRC soit abaissé il y a un mois déjà. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

D'ailleurs, le maire de Matane, Jérôme Landry, croit que l’est du Bas-Saint-Laurent aurait dû changer de palier d’alerte il y a un mois.

C'est, dit-il, ce qui aurait reflété réellement la situation sanitaire où très peu de cas sont dénombrés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On aurait dû être en zone jaune il y a un mois. On aurait pu fêter Pâques en zone jaune. On disait que ce n’était pas possible de scinder la région en deux. On voit maintenant que c’est possible. De ce côté-là, je suis très déçu.

Le maire note que des restrictions sévères sur le plan de la socialisation sont toujours en vigueur, sans que la propagation du virus soit vraiment importante.

Il se dit par contre très solidaire avec les autres habitants du Bas-Saint-Laurent aux prises avec de multiples éclosions.

Vigilance entre les MRC Municipalité régionale de comté

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, rappelle toutefois que cette distinction entre les régions demeure fragile et que les résidents de la Mitis, très proches de la MRCMunicipalité régionale de comté Rimouski-Neigette, doivent être encore plus soucieux de respecter les consignes sanitaires.

Tous, dit-il, doivent être attentifs à leurs symptômes. C'est ça qu'il faut dire à notre population. Donc, soyons très prudents. Ça ne veut pas dire qu'on doit relâcher les consignes sanitaires et ne pas aller se faire vacciner , prévient le maire Soucy. Il rappelle que les gens qui voyagent d’un secteur à l’autre doivent respecter les consignes de leur lieu de résidence.

La vigilance reste effectivement de mise puisque les interactions entre les MRCMunicipalité régionale de comté continuent, soulignait la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia, Chantale Lavoie.

La vaccination se poursuit au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Comme Pascal Bérubé, elle se réjouit que la situation de l’est du territoire puisse conserver le même palier d’alerte. C’est une bonne nouvelle pour nos gens, pour les commerces , commente Mme Lavoie qui rappelle que la voie de sortie demeure le respect des consignes et la vaccination.

Elle espère obtenir un peu plus de détails de la direction de santé publique sur les interactions entre les différentes MRCMunicipalité régionale de comté . Elle aussi souligne que la MRCMunicipalité régionale de comté voisine de Rimouski-Neigette est toute proche et que les échanges entre les deux secteurs sont nombreux.

Une conférence de presse de la santé publique devrait venir clarifier ces points dans la matinée, vendredi.

Résignation à Rivière-du-Loup

La flambée de nouvelles contaminations touche les MRCMunicipalité régionale de comté du Bas-Saint-Laurent depuis plus de deux semaines. La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet n’est donc pas surprise par la décision des autorités sanitaires.

Le nombre de cas en hausse au cours de la dernière semaine le justifiait selon elle. C’est une décision sage, les gens s’y attendaient , commente la mairesse.

Elle ne peut toutefois s'empêcher de penser aux commerçants qui devront à nouveau fermer leurs portes. C’est sûr que nos commerces en mangent une claque. Je salue leur courage et le côté positif qu’ils gardent malgré tout parce qu’ils étaient dans une bonne saison , observe Mme Vignet.

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La directrice de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, Marie-Hélène Collin, observe tout de même que les entreprises s’y attendaient. Les commerçants étaient résignés, dit-elle. Plusieurs, ajoute-t-elle, s’inquiètent tout de même pour leurs employés. Ouvrir, fermer, ne jamais savoir où on s’en va, ça devient fatigant.

Ça fait un an qu’on s’adapte. Tout le monde est fatigué et l’effort est toujours plus important. Une citation de :Marie-Hélène Collin, directrice de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup

Elle invite tout de même les gens à un dernier effort en restant chez eux et en adhérant à la vaccination.

École à distance, mais pas pour tous

Directrice des communications du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup, Geneviève Soucy, assure que tout est prêt pour que les élèves du secondaire puissent recevoir l’enseignement à distance dès lundi.

Les parents, dit-elle, recevront les informations nécessaires au cours des prochaines heures.

Ce sera aussi le cas au Centre de services scolaire des Phares qui doit toutefois gérer deux secteurs aux mesures sanitaires différentes.

Les parents d'élève recevront sous peu plus d'informations sur l'enseignement à distance qui débutera lundi. Photo : getty images/istockphoto / pinstock

Les élèves de Rimouski qui fréquentent l’école du Mistral, à Mont-Joli, pourront comme à l’habitude suivre les cours selon l’horaire prévu. Cependant, s’il y a des élèves de Mont-Joli qui fréquentent l’école Paul-Hubert, Langevin et Saint-Jean, à Rimouski, ils devront suivre leur cours à distance dès lundi.

Les cours en présentiel se poursuivront dans l'ensemble des écoles primaires du Bas-Saint-Laurent.