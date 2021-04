7 M$ investis à Scierie Petit-Saguenay

L'usine compte une vingtaine d'emplois et a été relancée il y a six ans.

L'objectif de l'entreprise est de moderniser sa ligne de production pour augmenter de 50 % la quantité de peuplier faux-tremble scié dans le but de fabriquer des palettes de manutention en bois.

Jusqu'à présent, Scierie Petit Saguenay ne parvenait pas à exploiter entièrement les 75 000 mètres cubes de bois octroyés sur les terres publiques par le gouvernement.

Cette modernisation-là va travailler sur tous les aspects : meilleure qualité de produits, plus de flexibilité, moins de travail physique, meilleures décisions, plus de stabilité dans notre production , a expliqué le président-directeur général de Scierie Petit-Saguenay, Frédéric Laliberté.

Au total, Québec injecte 3 millions de dollars dans ce projet. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) accorde une somme de 1 million de dollars par l'entremise de son Programme Innovation bois et Investissement Québec consent un prêt d'un peu plus de 2 millions de dollars.

En modernisant cette usine-là, on vient lui permettre d'être capable d'aller exploiter de façon intéressante sa garantie d'approvisionnement parce que ce ne sont pas tous des bois de grande qualité qu'elle a à travailler , a ajouté pour sa part le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

Le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, a salué l'aide de Québec dans ce dossier. Il a parlé de l'investissement privé le plus élevé dans l'histoire de la municipalité depuis l'ouverture de la scierie il y a 50 ans.

Fabrication PFL est propriétaire de la scierie depuis 2016.

D'après un reportage de Gilles Munger