Les élus donnent à la SOPFEU jusqu’au 4 mai pour revenir sur sa décision à Maniwaki

Les élus de la région continuent de mettre la pression sur la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et lui laissent désormais jusqu’au 4 mai pour revenir sur sa décision de déménager sa direction régionale de la base de Maniwaki.

Le torchon brûle entre les élus de la région et la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu depuis la décision de cette dernière, début mars, de modifier le statut de la base de Maniwaki pour passer de base principale à base régionale et de déménager la direction régionale vers Val-d’Or.

Depuis, élus, syndicat représentant les travailleurs de la base de Maniwaki et membres de la communauté se sont mobilisés pour dénoncer cette décision.

Une mobilisation a eu lieu le 1er avril à l’initiative du comité d’urgence SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu qui a réuni, selon la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, plus de 500 voitures et quelque 850 personnes.

De quoi ouvrir les portes d’un dialogue qui a été entamé avec le président du conseil d’administration de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Pierre Cormier.

À ce jour, nous avons eu quatre rencontres , a indiqué Mme Lamarche lors d’une mise à jour réunissant de nombreux élus de l’Outaouais, jeudi. Il y a une écoute, il est en mode solution. [...] Son travail, c’est d’amener le conseil d’administration à répondre positivement à nos demandes. Il sait qu’on va aller plus loin, il sait qu’ils ne nous auront pas à l’usure. Honnêtement, il ne le dit pas, mais je pense qu’il sait qu’ils se sont plantés et qu’ils ont pris une décision sans réfléchir.

Le comité d’urgence SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu a fait quatre demandes à M. Cormier : maintenir la direction régionale à Maniwaki, obtenir la reconnaissance que la base y soit désignée entrepôt provincial et national des équipements, y préserver le Centre régional de lutte dans son intégralité et poursuivre le développement de la base.

De nombreux élus de la région sont mobilisés sur cette question et étaient présents lors de la conférence de presse de jeudi, dont le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin qui fait de cette question un enjeu de développement régional.

Plusieurs craignent les pertes d’emplois, mais aussi les retombées économiques néfastes d’un tel déménagement sur la région. Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, Gilbert Pilote, dresse un parallèle.

Nous les MRCMunicipalité régionale de comté des régions, ce qui nous vient en tête immédiatement, c’est cette belle et grande aventure que nous a réservé le système de santé. Centraliser des décideurs vers des grands centres a comme conséquences des coupures de postes importantes dans les régions et souvent même, d’allonger les décisions. Donc vous comprendrez notre grande nervosité quand on parle de changement de structure , a-t-il illustré.

Si on doit se rendre jusqu’à François Legault, on le fera! Une citation de :Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

S’ils n’obtiennent pas satisfaction le 4 mai, les élus et le comité d’urgence SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu promettent une nouvelle mobilisation, alors que Mme Lamarche a précisé avoir le soutien des élus provinciaux de la région, dont le ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

Actuellement, environ 80 personnes travaillent à la base de Maniwaki de façon permanente.

Le syndicat Unifor représentant les travailleuses et travailleurs salariés de la base principale de Maniwaki s’oppose lui aussi à ces changements.