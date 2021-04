25 millions $ pour soutenir les emplois d’été des jeunes manitobains

La majorité de cette somme, soit 15 millions de dollars, est destinée au nouveau programme d’emploi pour les étudiants du Manitoba.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister a déclaré qu’il s’agit d’atténuer l’impact économique de la COVID-19 pour les jeunes de la province qui ont déjà été durement touchés .

À l’heure actuelle, leur taux de chômage équivaut au double du reste de la population , a-t-il dit lors d’une conférence de presse jeudi.

Brian Pallister note que le chômage des jeunes est répandu partout au pays, alors il est particulièrement important en ce moment de leur fournir des programmes .

Le programme permettra aux employeurs de recevoir, entre les mois de mai et de septembre 2021, une subvention équivalente à 50 % des salaires des employés admissibles, jusqu'à un maximum de 25 000 $ par employeur.

Selon le premier ministre, le programme aidera plus de 2000 employeurs de la province à surmonter les répercussions de la pandémie et à offrir un emploi à plus de 6000 jeunes manitobains.

Le programme a été créé de façon à verser plus rapidement des fonds aux entreprises, indique la province. Les employeurs pourront faire une demande de paiement anticipé de 750 $ par employé admissible, jusqu’à un maximum de 7500 $.

Brian Pallister, le premier ministre du Manitoba Photo : La Presse canadienne / JOHN WOODS

Nous savons que c’est important pour de nombreuses petites entreprises qui sont à court de liquide, conséquence de cette longue pandémie , indique le premier ministre.

Les critères d’admissibilité sont élargis par rapport à des programmes d’emplois d’été antérieurs, pour inclure tous les Manitobains de moins de 30 ans.

Le programme accorde aussi une subvention salariale de 50 % pour les heures supplémentaires, plutôt qu’une subvention salariale forfaitaire à l’heure.

Brian Pallister s’est aussi engagé, jeudi, à fournir 9 millions de dollars à des organismes à but non lucratif et des communautés en région rurale, pour les aider à embaucher des jeunes de 15 à 29 ans qui travailleront à des projets communautaires.

Les subventions pour l’Équipe verte en milieu urbain et local couvriront l’entièreté des salaires de personnes embauchées et fourniront 250 $ par poste aux organismes afin de payer certains coûts liés à l’embauche.

Des gouvernements municipaux peuvent recevoir une subvention de 50 % du salaire des personnes embauchées, et 125 $ par poste.

La province fournit aussi un million de dollars pour soutenir l’Équipe verte dans les parcs provinciaux.