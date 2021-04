La vie d’une femme de Sudbury changée par l'histoire de sa mère biologique

Originaire de Sudbury, la femme de 48 ans vivant aujourd'hui à Toronto avait 21 ans lorsque la Société d'aide à l'enfance lui a dit que sa mère biologique était une femme qui avait vécu l'itinérance toute sa vie.

Bien que la découverte ait d'abord poussé Mme Laforge à intérioriser ses sentiments, elle a ensuite commencé à en parler plus ouvertement.

Aujourd'hui, elle s'efforce de soulager la souffrance des autres, raconte-t-elle.

Si je marche près d’une personne sans-abri, par exemple, je m'arrête et je réfléchis à son histoire et à ce qui s'est passé, et je me demande s'ils ont un système de soutien, et que ces personnes doivent vraiment souffrir , a affirmé Mme Laforge dans une entrevue avec CBC Sudbury.

Des bouts de papier qui piquent sa curiosité

Elle raconte son parcours pour sensibiliser les gens à l'importance d'aider ceux qui sont dans le besoin.

Elle avait huit ans lorsqu'elle a appris qu'elle avait été adoptée. Son seul lien avec sa mère biologique était quelques bouts de papier que sa mère adoptive gardait dans une armoire.

Lise Laforge à environ trois ans. Il s'agit de la première photo prise par la famille qui l'a adoptée. Photo : Lise Laforge

Elle regardait les papiers chaque fois qu'elle le pouvait. Bien que la plupart des informations n'avaient pas beaucoup de sens pour elle, elle lisait son nom de naissance — Debbie Roberta — encore et encore.

Nous n'en avons jamais parlé, ce n'était pas quelque chose dont on parlait chez nous. C'était beaucoup entre moi et moi. Une citation de :Lise Laforge

Mais à 18 ans et assez âgée pour faire des recherches par elle-même, Lise Laforge s'est rendue avec sa meilleure amie au bureau de la Société d'aide à l'enfance de Sudbury.

À ce moment-là, tout ce qu'il y avait à faire c'était d'attendre.

Éventuellement, Mme Laforge a cessé d’y penser et a déménagé à Toronto pour le travail.

Trois ans après avoir rempli les formulaires, Mme Laforge a reçu l'appel qui a changé sa vie.

D'abord, ils ont dit: "Vous devez vous asseoir" , dit-elle.

Je me souviens de l'endroit où je me tenais, je me souviens de la sensation, je me souviens de tout. Je me souviens d'avoir été pétrifiée.

Ils lui ont demandé si elle connaissait quelqu'un du nom de Claire, et Mme Laforge a dit non. Ensuite, ils lui ont posé la question déroutante: "Connaissez-vous la bag lady?"

Immédiatement, Lise Laforge a su à qui la Société de l’aide à l’enfance faisait référence.

On lui a dit: Claire est ta mère biologique.

La révélation étonnante troubla Lise Laforge. Elle n’a pas parlé de sa découverte à ce moment, parce qu'elle sentait qu’elle serait jugée ou qu’on la prendrait en pitié. Mais elle se sentait très seule avec ce secret.

Lise Laforge a aussi appris qu'elle n'était pas la seule enfant de Claire. En fait, Claire avait donné naissance à 11 enfants entre 1962 et 1981, selon des documents que Mme Laforge a reçus de la Société de l’aide à l’enfance.

Les documents donnaient des détails sur la vie de Lise Laforge lorsqu'elle était bébé, lorsqu'elle a été placée en famille d'accueil, ainsi qu'un compte rendu de toutes les interactions de sa mère biologique avec le personnel de la Société de l’aide à l’enfance.

Désormais, elle accepte son passé. Récemment, elle s'est jointe à un groupe Facebook qui discute de la situation de l'itinérance à Sudbury, et le nom de sa mère est venu sur le tapis.

Cette photo de Claire, alors qu'elle était enfant, est la seule que possède Lise Laforge. Photo : Lise Laforge

Elle a appris que Claire avait été victime de violence conjugale, avait une maladie mentale et avait fait plusieurs séjours à l'unité psychiatrique d'un hôpital de Sudbury.

La schizophrénie de Claire n'a pas été diagnostiquée pendant plusieurs années. Après chaque accouchement, elle essayait d'empêcher ses enfants d'être emmenés par l’aide à l’enfance en se cachant.

Elle avait vraiment besoin d'aide, bien avant d'être dans la rue , affirme Lise Laforge.

Quelque temps avant le décès de Claire en 2003, à Sudbury, Lise Laforge a appris qu'elle vivait dans une maison de soins de longue durée.

Elle a alors appelé pour demander si sa mère allait bien. Le personnel lui a dit que oui, mais qu'elle restait sous les couvertures la plupart du temps.

Grâce à son groupe Facebook, Lise Laforge a découvert d'autres choses sur sa mère biologique.

Une personne se souvient d'avoir parlé avec Claire et de l'avoir aidé quand elle le pouvait. Elle a écrit que les sacs que Claire transportait contenaient des articles qui avaient appartenu à ses enfants, et que Claire adorait parler de ceux-ci.

En apprenant l’histoire de Claire, Lise Laforge dit qu’elle a pris conscience de la nécessité pour les gens d'obtenir de l'aide et a façonné la personne qu'elle est aujourd'hui.

Avec les informations de CBC