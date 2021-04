Certains centres de soins de la Saskatchewan accueillent à nouveau les visiteurs

Cette nouvelle mesure concerne uniquement les établissements où plus de 90 % des résidents ont reçu leur seconde dose du vaccin contre la COVID-19, et ce depuis plus de trois semaines.

Si une résidence remplit tous ces critères, seuls deux visiteurs par résident sont autorisés à entrer dans l'établissement en même temps. En revanche, les résidents peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes à la fois pour ce qui est des rassemblements extérieurs.

Également, les résidents ayant reçu leurs deux doses du vaccin sont autorisés à sortir pour la journée sans être obligés de se mettre en quarantaine à leur retour.

Pour les résidents qui ne sont pas encore immunisés, seuls les visiteurs ayant reçu les deux doses du vaccin pourront venir les voir.

Toutefois, les centres de soins de Regina, Emerald Park, Lumsden et Cupar n'auront pas le droit de bénéficier de ces assouplissements en raison du haut taux de propagation du coronavirus dans la région.

Une attente longue de plusieurs mois

Certains centres de soins en Saskatchewan ne sont cependant pas encore prêts à accueillir des visiteurs ou des familles.

C’est notamment le cas de la résidence Preston Park Retirement, à Saskatoon, où tous n’ont pas encore reçu leur deuxième dose du vaccin.

Les activités de groupe y sont annulées depuis novembre 2020 créant ainsi un sentiment d'isolement chez la majorité des résidents.

Ça devient vraiment difficile mentalement de ne voir personne et de ne pas pouvoir accueillir de visiteurs , explique Shirley Faye, une dame de 94 ans qui vit dans le foyer de Saskatoon avec son mari âgé de 99 ans.

Une opinion partagée par Sandra Svoboda dont la mère réside aussi au centre Preston Park Retirement.

Malgré les nombreuses visites qu'elle a pu faire à sa mère en tant que personne de soutien, Mme Svoboda remarque que le moral de celle-ci est au plus bas.

C'était une communauté très dynamique avant la pandémie. Or, depuis le début de la crise, j'ai vu l’état de certains résidents se détériorer. Je ne parle pas seulement de leur état physique, mais aussi émotionnel et psychologique.

L'Autorité de la santé de la Saskatchewan spécifie que des modifications seront faites aux nouveaux règlements pour les établissements où il ne sera pas possible de vacciner 90 % des résidents. Les personnes qui ne pourront être vaccinées pour des raisons médicales ou religieuses pourront notamment demander une exemption afin de revoir leurs proches.

Avec les informations de Guy Quenneville