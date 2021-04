Entrée libre : musique et intrigues policières

Marianne Poirier alias l i l a

L’auteure-compositrice-interprète l i l a présente aujourd'hui le nouvel EP Recollection.

On retrouve sur le court album de cinq morceaux en anglais la voix aérienne de Marianne Poirier. Dans cette ambiance indie-rock planante, on peut s’accrocher à des mélodies de guitare bien marquées.

Ce troisième album regroupe des chansons composées dans les trois dernières années et qui ont évolué au fil du temps.

Marianne Poirier était de la cuvée 2015 du concours musical La Voix. Son dernier album, Quiet as Fire, date de 2018.

Tanya Beaumont

L'album Waska Matisiwin de Laura Niquay

L'artiste atikamekw Laura Niquay lance aujourd'hui son deuxième album intitulé Waska Matisiwin.

Composé de 12 pièces en langue atikamekw, le nouvel opus aux accents folk rock, met de l'avant la formidable voix de Laura Niquay. Celle-ci est chaude, rocailleuse et vibrante. Une voix basse qui surprend et fascine.

On retrouve également sur l'album une ambiance sonore issue de la nature et de la culture de l'auteure-compositrice-interprète. Waska Matisiwin est un album puissant sur la famille, la résilience et la spiritualité.

À découvrir sans faute!

Anne-Josée Cameron

Les Violons du Roy en webdiffusion

En attendant le retour en salle, les Violons du Roy nous offrent la webdiffusion du concert Merveilles de l'Italie baroque.

C'est en collaboration avec la salle Bourgie, à Montréal, que le concert sera accessible en ligne dès le 2 mai.

La directrice musicale de l’ensemble Tafelmusik, Elisa Citterio sera cheffe et soliste et vous emmènera avec les Violons du Roy sur le chemin de la musique baroque italienne.

Présenté en mars dernier au Palais Montcalm, ce concert sera l'occasion de voir ou revoir une série de magnifiques concertos d'Albinoni, Vivaldi et Corelli.

Un voyage musical envoûtant!

Merveilles de l'Italie baroque

Les Violons du Roy et Élisa Citterio cheffe et violon

Concert en ligne disponible du dimanche 2 mai à 14 h 30 au dimanche 16 mai à 23 h

Patricia Tadros

Mare of Easttown

Une banlieue ordinaire au sud de Philadelphie. Une communauté tissée serrée. Une détective bourrue. Une découverte macabre. Tous les ingrédients sont en place pour une série policière captivante.

Dix ans après Mildred Pierce, Kate Winslet est enfin de retour au petit écran dans Mare of Easttown. L’actrice oscarisée brille dans le rôle de la détective Mare Sheehan, une femme tourmentée au lourd passé.

Lorsque le destin frappe, les suspects usuels sont rencontrés. Or, rapidement, on en apprend davantage sur les liens entre la victime et différents membres de la communauté.

Comme dans Broadchurch, la quintessence des drames policiers des dernières années, le téléspectateur se met rapidement à douter de tout le monde et à élaborer ses propres hypothèses. L’auteur Brad Ingelsby se fait un malin plaisir à les déconstruire épisode après épisode, au fil de revirements inattendus.

Le troisième des sept épisodes sera disponible sur Crave + HBO dès dimanche, puis en version française sur Super Écran à compter de jeudi.

Jean-François Blanchet