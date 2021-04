L’auteur Claude Jasmin s’éteint à 90 ans

L’écrivain et scénariste québécois Claude Jasmin, notamment connu pour avoir écrit le scénario du téléroman La Petite Patrie dans les années 1970, est mort à l’âge de 90 ans.

Souffrant d’une infection du sang et ayant fait une chute, Claude Jasmin est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l’hôpital de Saint-Jérôme.

Il est né en 1930, à Montréal, dans le quartier de la Petite-Patrie.Il donnera ce nom à son roman La Petite Patrie qu’il adaptera ensuite pour la télévision. Le téléroman a été diffusé sur Radio-Canada de 1974 à 1976.

C’est aussi lui qui a rédigé les scénarios des séries Dominique, diffusée sur TVA à la fin des années 1970, et Boogie-woogie 47 ainsi que Métro-boulot-dodo pour Radio-Canada au début des années 1980.

Avant de travailler pour la télévision à partir de la fin des années 1950, Claude Jasmin avait commencé sa carrière artistique en étant acteur, décorateur et marionnettiste pour la Roulotte de Paul Buissonneau, le fondateur du Théâtre de Quat’Sous. Ce théâtre en plein pour enfants sillonnait les parcs de Montréal.

C’est en 1958 que Claude Jasmin a publié son premier roman : Et puis tout est silence. Par la suite, il a écrit La corde au cou, Ethel et le terroriste et surtout Pleure pas, Germaine. Ce livre entièrement écrit en joual a marqué les esprits lors de sa parution en 1965.

En tout, il a publié une cinquantaine de livres. Il a également reçu plusieurs prix littéraires, dont les prix Québec-Paris et France-Canada pour son roman La sablière paru en 1979. En 2016, il s’est vu décerner le prix Athanase-David, remis chaque année par le gouvernement du Québec.