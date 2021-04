Logements : que peut-on s’offrir à Québec pour 500$ ou 600$?

C’est ce qui ressort d’une brève recherche de Radio-Canada sur le marché locatif de Québec, à la lumière des déclarations du premier ministre, François Legault, sur le prix des logements à Montréal.

Constat : les loyers coûtent moins cher que dans la métropole, mais la pression sur les locataires est tout de même très forte.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le prix des appartements à deux chambres et plus disponibles sur Facebook Marketplace dans le secteur de Sainte-Foy varie. Photo : Facebook Marketplace

Une augmentation considérable

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) fait chaque année une enquête sur l’état du marché immobilier au pays, incluant le marché locatif.

Selon ses données, le coût moyen des appartements de la ville de Québec a augmenté d’environ 192 $ entre 2010 et 2020. À Lévis, la hausse est encore plus importante avec 242 $ de plus par mois en moyenne.

Alors qu'une petite famille de Québec pouvait se loger dans un 4 ½ pour environ 702 $ il y a 10 ans, aujourd’hui, la même famille doit débourser plus de 200 $ de plus.

Cette tendance inquiète particulièrement les défenseurs des droits des locataires. C'est extrêmement difficile pour les familles de se loger dans des logements adéquats, donc elles doivent faire des choix d'occuper des logements beaucoup trop petits pour les besoins de la famille , s'inquiète la coordonnatrice de l’organisme BAIL, Nicole Dionne.

Elle estime que de plus en plus de Québécois doivent débourser plus que le 30 % du revenu recommandé pour leur hébergement, et doivent ainsi sacrifier d’autres besoins, comme la nourriture et les loisirs.

L’offre limitée

Le faible taux d'inoccupation, établi à moins de 3 % pour la région de Québec en 2020, fait craindre une autre crise du logement comme au début des années 2000.

Des organismes, de même que certains politiciens, demandent au gouvernement Legault d’admettre que la situation nécessite une intervention.

Nicole Dionne n’est pas la seule qui milite pour un meilleur contrôle de l’augmentation des prix des loyers. Elle réclame également que la province se dote d’un registre des loyers. C’est d’arriver avec des outils de vérification, pour vérifier le prix payé par l’ancien locataire, ce qui permettrait au nouveau locataire de vérifier si l'augmentation est abusive , suggère-t-elle.

L’Association des propriétaires du Québec estime quant à elle qu’un registre des loyers serait une mauvaise idée bien trop coûteuse pour l’État. Dans un communiqué de presse publié en réponse à la demande de la Communauté métropolitaine de Montréal ( CMMCommunauté métropolitaine de Montréal ) concernant la mise en place d'un tel registre, l’association explique aussi que les coûts d’exploitation, d’entretien et de rénovation des immeubles à logement ont explosé, et qu’il est normal pour les propriétaires d’avoir à augmenter le prix du loyer.

Petites annonces

Radio-Canada a épluché quelques sites de petites annonces, particulièrement Facebook Marketplace, pour vérifier à quoi ressemble l’offre actuelle.

Pour entre 500 et 600 dollars, il est possible de se trouver un studio ou un appartement d'une chambre, comme ce studio situé dans le secteur Saint-Sacrement. Photo : Facebook Marketplace

Les appartements offerts dans la région reflètent les données de la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement . Pour ceux qui souhaitent se loger entre 500 et 600 $ par mois, impossible de trouver plus qu’un studio ou un appartement d’une chambre, souvent au sous-sol. Des chambres en colocation sont également disponibles.

Lorsque l’on cherche des appartements avec plus d’une chambre, autant à Québec qu’à Lévis, il n’est pas rare que les prix s’élèvent à plus de 900 $.

Ce logement de deux chambres dans le secteur Vanier est disponible au coût de 850 $. Photo : Facebook Marketplace

Dans le secteur de Vanier par exemple, le coût des appartements de deux chambres et plus varie, mais se trouve généralement aux alentours de 800 $. À Sainte-Foy, les variations de prix sont plus importantes, mais la plupart des loyers contenant plus d’une chambre dépassent 1000 $.

Surenchère et files d’attente

Dans les dernières semaines, des images de multiples files d’attente pour aller visiter des logements montréalais, ainsi que des histoires de surenchère, ont frappé l’imaginaire. Selon Nicole Dionne, la région de Québec n’en est pas tout à fait à ce niveau pour l’instant, même si la recherche de logement est quand même compliquée.