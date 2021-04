Revers en Cour supérieure pour le Syndicat des employés de garage

Durant le lock-out des concessionnaires automobiles, de 2013 à 2016, le syndicat avait contracté un emprunt de 7 millions de dollars afin de verser des allocations à ses membres pendant le conflit de travail. Il soutient que les travailleurs avaient été dûment informés qu'ils auraient à rembourser les fonds reçus s'ils étaient rappelés au travail à la fin du conflit et qu'ils s'étaient engagés à le faire lors d'un vote à main levée.

D’anciens membres du syndicat ont toutefois contesté l'obligation de remboursement des allocations qu'ils ont touchées en faisant valoir qu'ils n'avaient plus à verser de cotisations à une organisation à laquelle ils n'appartenaient plus.

De son côté, le Syndicat a fait valoir qu'il ne s'agissait pas de cotisations , mais bien de contributions promises .

Le juge rejette l’argument

Le juge Jean-François Émond n'a pas retenu ce dernier argument, ce qui a fait bondir l'ancien trésorier de la CSDCentrale des syndicats démocratiques , Serge Tremblay.

Quand je fais l’analogie d’une faillite frauduleuse, tu vas acheter au magasin en sachant très bien que tu ne payeras pas ta carte de crédit et que ce que tu as acheté n’est pas saisissable. Tu vas garder le bien. Écoutez un peu, là! Tu prends une hypothèque sur une maison et tu ne la payes pas. Tu ne resteras pas dedans longtemps. C’est un peu ça qui est fâchant , a expliqué Serge Tremblay.

L’ex-trésorier de la centrale syndicale ajoute que, s’il fallait en rester là, un précédent pourrait être créé.

Ça voudrait dire que, demain matin, un groupe de travailleurs qui voudrait souscrire à une marge de crédit aurait à dire à ses membres en assemblée, au moment où la solidarité est très importante, écoutez, on va emprunter, et s’il y en a qui décident de ne pas payer, c’est les autres qui vont payer , poursuit Serge Tremblay.

Avec Catherine Gignac