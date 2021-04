Remboursements des déplacements médicaux jugés encore insuffisants dans l'Est-du-Québec

Le gouvernement a notamment augmenté le remboursement de 0,13 $ à 0,20 $ du kilomètre pour les déplacements en voiture vers un centre de santé qui offre des soins non disponibles dans celui près de chez soi.

Cette augmentation est jugée comme une insulte par le président-directeur général du Conseil de la protection des malades, Paul Brunet.

Il estime que le minimum aurait été d'offrir le même montant qu'aux fonctionnaires provinciaux, soit 0,47 $ du kilomètre.

On dit aux patients : "non seulement vous devrez payer des impôts pour des soins que vous ne recevez pas dans votre région, mais en plus, vous allez payer pour vous déplacer". C’est scandaleux! Une citation de :Paul Brunet, président-directeur général du Conseil de la protection des malades

Paul Brunet rappelle que les médecins spécialistes qui vont dépanner en région sont remboursés à la hauteur de 0,93 $ du kilomètre lors de leurs déplacements.

Il craint que des personnes malades se privent de traitement et il exige qu'elles reçoivent ce qui leur en coûte réellement pour se faire soigner à l'extérieur de leur région.

Paul Brunet en 2019 (archives) Photo : Radio-Canada

Une marque de reconnaissance

Une citoyenne de Saint-Siméon-de-Bonaventure, Véronique St-Pierre, salue l’initiative du gouvernement, bien qu’elle admette qu’il aurait pu faire bien plus.

De 2010 à 2017, elle a dû se rendre à Québec à d'innombrables reprises avec son fils afin qu'il puisse recevoir des soins spécialisés en oncologie pédiatrique.

Quand ça fait plus de 10 ans que ça n'a pas été touché, on a l'impression qu'on tombe dans un no man's land. C'est quand même réconfortant de savoir que c'est un point qui est à l'ordre du jour , souligne Mme St-Pierre. Sans la générosité de la communauté qui a été touchée par l'histoire de son fils, Véronique St-Pierre affirme que sa famille aurait dû s'endetter considérablement.

Félix L'Abbé-Deslauriers, le fils de Véronique St-Pierre, est décédé en juin 2017 d'une récidive d'un deuxième cancer. On voit ici le jeune battant entouré de sa famille lors du Relais pour la vie de la Baie-des-Chaleurs 2017. Photo : Nadine Bernard

La maman déplore que les Gaspésiens qui paient déjà des impôts pour l’accès à des soins de santé, en viennent aussi à soutenir leurs concitoyens qui traversent une épreuve.

Je suis tout à fait consciente que notre histoire a touché les gens parce que c’est un enfant qui était malade et aussi parce que c’était un deuxième cancer. Mais dans nos entourages, il y a aussi des personnes âgées qui sont malades et d’autres personnes qui sont moins connues dans leur communauté qui ne vont pas profiter du même élan de générosité , rappelle-t-elle.

La Gaspésienne avait d'ailleurs lancé une pétition en décembre 2017 sur le site Web de l'Assemblée nationale afin que les indemnités de déplacements pour recevoir des soins médicaux soient augmentées.

Selon elle, plusieurs parents qui doivent s'absenter du travail et plusieurs malades à faibles revenus ne peuvent bénéficier pleinement de cet incitatif financier.

L'annonce du gouvernement Legault n'apporte aucun changement à ce chapitre, estime-t-elle.

Appauvrissement continu

Le Parti québécois (PQ) dénonce également les montants bonifiés par le gouvernement, qu’ils qualifient d’insuffisants.

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, affirme que cette indexation ne mettra pas fin à l’appauvrissement des Gaspésiens nécessitant des soins à l'extérieur de la région.

Selon lui, une partie de ses revendications des dernières années n'ont pas été entendues.

On aimerait aussi que les spécialistes prennent leurs responsabilités et se déplacent pour aller rencontrer pas juste un patient, mais plusieurs patients. Ça, c'est possible, aussi. […] Des cas pathétiques où une mère doit se déplacer avec son enfant atteint du cancer […] c'était à briser le cœur , martèle-t-il.

Le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, a souvent pris la parole dans le dossier des remboursements pour les déplacements médicaux. (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du PQParti québécois en matière de santé, Joël Arseneau, trouve également ces sommes insuffisantes.

Joël Arseneau dénonce notamment que les 200 premiers kilomètres parcourus ne sont toujours pas admissibles à une indemnisation.

La députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry-Melançon, joint sa voix à celle de son collègue.

Elle déplore que les citoyens de Sainte-Anne-des-Monts par exemple, qui doivent se rendre à Rimouski, le fassent à leurs frais.

C'est vraiment une déception pour moi. Il y a cette réalité-là pour la Haute-Gaspésie, mais aussi à l'intérieur même de la région. Des gens doivent se déplacer par exemple, à Maria ou dans un centre hospitalier qui n'est pas dans sa ville, ne pourront pas non plus toucher à une indemnisation , explique la députée de Gaspé.

Avec les informations de Lisa-Marie Bélanger, Roxanne Langlois et Sylvie Aubut