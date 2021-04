Joe Biden en Georgie pour vendre ses ambitieuses réformes

Le premier arrêt de cette tournée, que la Maison-Blanche a intitulée Remettre l'Amérique sur les rails , se fait en Georgie, l'État qui a procuré in extremis aux démocrates le contrôle du Sénat, en janvier dernier.

Dans la foulée du plaidoyer prononcé la veille devant des élus des deux chambres du Congrès, Joe Biden entend vanter le bilan de ses trois premiers mois, largement axés autour de la gestion de la pandémie, mais aussi vendre aux Américains son plan d'infrastructures, dévoilé le mois dernier, et son tout nouveau plan pour les familles.

Le premier créerait, aux dires de la Maison-Blanche, des millions d'emplois tout en permettant de lutter contre le changement climatique. Le deuxième étendrait le filet social, avec des éléments comme l’accès gratuit à la prématernelle et à certains collèges communautaires, une aide financière pour la garde d'enfants ainsi que la mise sur pied d’un programme de congés de maladie payés et de congés familiaux.

Ensemble, les deux plans visant à poursuivre la reconstruction de l'économie américaine ajouteraient 3800 milliards de dollars aux 1900 milliards déjà autorisés par le Congrès pour le plan de sauvetage lié à la pandémie. Des montants décriés par les républicains, qui brandissent bien haut la menace d'une augmentation des impôts, et même critiqués par les démocrates les plus conservateurs, comme le sénateur de la Virginie-Occidentale Joe Manchin.

Mercredi, Joe Biden a souligné qu'ils seraient financés par une augmentation des impôts des sociétés et des Américains les mieux nantis, et a insisté sur le fait qu'aucun Américain gagnant moins de 400 000 $ par année ne verrait ses impôts augmenter.

Son message : ces plans, très audacieux et réformateurs, sont conçus pour aider les travailleurs et la classe moyenne, et le gouvernement, envers lequel une frange importante de la population américaine est réfractaire, peut fonctionner pour ses citoyens.

Il a aussi affirmé qu'ils aideraient à renverser le racisme systémique .

Avant le rassemblement d'automobilistes prévu en soirée à Duluth, près d'Atlanta, le président Biden a rencontré l'un de ses prédécesseurs, le démocrate Jimmy Carter, originaire de cet État. L'ancien locataire de la Maison-Blanche, âgé de 96 ans, n'avait pas pu assister à la cérémonie d'investiture de son ami de longue date, en janvier, en raison des préoccupations liées à son âge et à la COVID-19.

Après la Georgie, Joe Biden se rendra en Pennsylvanie et en Virginie au cours des prochains jours.

Plusieurs responsables de l'administration prendront eux aussi leur bâton de pèlerin dans le but de gagner des appuis pour les deux plans au sein de la population et de faire valoir les réalisations des 100 premiers jours. La tournée de l'administration Biden doit durer une dizaine de jours et amener ceux qui y participent dans une douzaine d'États.

Dans la journée, la vice-présidente Kamala Harris s'est pour sa part rendue à Baltimore, au Maryland, où elle a notamment visité un centre de vaccination.