Le Phénix de Nicolas-Gatineau passera en ligue provinciale l'automne prochain

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a approuvé son intégration en ligue provinciale, elle qui s’alignait plus récemment dans la Ligue du Lac St-Louis.

Notre développement va être optimal. On dit toujours que pour devenir les meilleurs, il faut battre les meilleurs. C’est une option qui s’offre à nous à ce niveau, d’évoluer dans la 2e meilleure ligue au Québec , dit le coordonnateur du programme, Jonathan Noël, emballé par ce défi.

Ça représente une belle opportunité de se confronter aux meilleures équipes au Québec. Une citation de :Jonathan Noël, Phénix de Nicolas-Gatineau

L'entraîneur-chef des Phénix de Nicolas-Gatineau juvénile, Jonathan Noël (à droite sur la photo). Photo : Gracieuseté Roch Lambert / Phénix de Nicolas-Gatineau

Le Phénix voyagera beaucoup plus l’automne prochain. Il devra se rendre à Montréal, mais aussi en Beauce et dans la région de Québec pour jouer ses matchs de saison régulière. L’équipe fera face à une dizaine de formations du RSEQRéseau du sport étudiant du Québec , plus expérimentées et aguerries, notamment le Séminaire St-Joseph, de même que les Collèges Laval, Lévis et Bourget.

Les déplacements supplémentaires auront un impact sur l’organisation et les coûts du programme. Les joueurs devront débourser environ 300 $ de plus par année.

Le Phénix football juvénile de Nicolas-Gatineau se joindra à la division 2 du RSEQ l'automne prochain. Photo : Gracieuseét de Éric Fortier / Animation FOFE

Si on joue à Québec le samedi après-midi, par exemple, il faudra dormir dans la région de Québec, la veille. Il faudra récolter plus d’argent. La contribution de l’école va aider et on fera des collectes de fonds , mentionne Jonathan Noël, qui est l’entraîneur de l’équipe juvénile.

L’équipe veut faire sa marque rapidement

Le Phénix ne s’en va pas en 2e division en touriste. Il veut faire sa marque dès sa rentrée, cette année.

On veut être une équipe qui sera en mesure de se qualifier pour les séries et ensuite, tout est possible. La beauté du football, c’est qu'un seul match décide si tu gagnes. Le Collège Bourget a remporté le bol d’or à sa première année, après avoir terminé 3e , dit Jonathan Noël, convaincu.

Le responsable n’a pas le choix d’y croire. Pour lui, le passage dans cette ligue provinciale n’est qu’un projet à moyen terme. Nicolas-Gatineau se voit encore plus haut.

L’équipe veut s’établir comme une puissance d’ici quelques années, avant de faire le grand saut en 1re division.