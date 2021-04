Le Manitoba ajoute des zones de vaccination prioritaires

Les personnes de plus de 18 ans qui habitent dans deux quartiers supplémentaires de Winnipeg, dans un quartier de plus à Brandon et dans un autre à Powerview-Pine Falls peuvent désormais obtenir un vaccin contre la COVID-19. Certaines personnes qui travaillent dans ces quartiers sont aussi admissibles.

Les nouvelles zones prioritaires à Winnipeg sont les secteurs d'Inkster West et de Fort Garry South. Elles s’ajoutent aux secteurs suivants : Point Douglas South, Downtown East, Inkster East et Seven Oaks West, le nord de Point Douglas et l’ouest du centre-ville.

Le secteur de l’East End de Brandon est désormais une zone prioritaire, s’ajoutant au centre-ville, qui est compris entre l’avenue Pacific au nord, la 1re Rue à l’est, l’avenue Richmond au sud et les 17e et 18e Avenues à l’ouest.

La communauté de Powerview-Pine Falls, au nord-est de Winnipeg, est la première zone en région rurale à être désignée comme prioritaire, à l'exception de l’ensemble de la région sanitaire du Nord.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans toutes ces zones prioritaires, les résidents de plus de 18 ans et les personnes qui y travaillent avec le public peuvent prendre rendez-vous dès aujourd’hui pour être vaccinés.

Parmi les travailleurs admissibles figurent les employés des écoles et des garderies, de l’alimentation, des épiceries, des stations-service, des restaurants ou des banques alimentaires ainsi que les inspecteurs de la santé publique.

Jeudi, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a annoncé en conférence de presse que les enseignants de la province pourront être vaccinés au Dakota du Nord.