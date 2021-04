Tramway : la Ville de Québec confirme qu'un tunnel passera sous le boulevard René-Lévesque

La Ville de Québec a dévoilé jeudi son nouveau tracé de tramway, dont la construction d'un tunnel court qui prendra naissance dans le secteur du Grand Théâtre de Québec, sur le boulevard René-Lévesque, et desservira les deux stations souterraines de la Colline parlementaire et D'Youville.

Le tunnel aura une longueur de 2,1 kilomètres et sera situé notamment sous l'avenue Honoré-Mercier.

Le tunnel aura une trémie qui permettra l'entrée du tramway. Nous visons de la mettre à l'est de l'avenue Turnbull , confirme Daniel Genest, directeur du bureau de projet. La trémie de sortie sera dans le secteur du parc Jean-Paul L'Allier.

La Ville de Québec a aussi dévoilé les changements qu'elle compte apporter pour le tracé entre le quartier Saint-Roch et le pôle d'Estimauville, nouvellement ajouté au projet. Le tramway circulera sur le chemin de la Canardière pour rejoindre le pôle d'échange d'Estimauville.

C'est l'axe qui offre le lien le plus direct et le meilleur temps de déplacement pour les usagers qui proviennent de l'est et se déplacer vers l'ouest , indique Daniel Genest.

Les grands générateurs de déplacement, soit le Cégep de Limoilou, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et les édifices fédéraux seront desservis. En termes de tracé le plus direct, le plus avantageux, il était clair que c'était le chemin de la Canardière .

Deux options

Le bureau de projet indique ne pas avoir encore arrêté son choix pour le tracé dans le secteur Limoilou.

Une première option envisage un passage du tramway sur la 4e rue et la 3e avenue dans Limoilou. Une deuxième envisage un passage sur la 4e rue et la 4e avenue.

Advenant la première option, une station serait construite sur la place Limouloise, un secteur commercial.

La deuxième option impliquerait le passage dans un secteur résidentiel. Deux stations seraient construites, dont une à l'angle de la 3e avenue et la 4e rue et l'autre au coin de la 6e rue et la 4e avenue.

Des consultations publiques sur le choix des tracés sont prévues en mai.

Avec les différents changements apportés, le tracé du tramway passe d'une longueur de 22 à 19,3 km.

Plus de détails à venir