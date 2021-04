Le service d’obstétrique de l’hôpital de Ville-Marie sera fermé pour une période de quatre semaines.

Émilise Lessard-Therrien invite les mères témiscamiennes à s’afficher sur Facebook et énoncer, entre autres, le lieu de leur accouchement.

Ce n’est pas juste des numéros. Il y a des histoires derrière chacun des accouchements et on ne veut pas que ça devienne des drames. En ce moment, c’est à ça que nous expose le gouvernement, de demander à des femmes en travail de rouler une heure et demie, des fois plus si on vient du secteur sud ou du secteur est du Témiscamingue. C’est plus qu’une heure et demie , dénonce la députée solidaire.

Roxane Savignac a eu la chance d'accoucher à l'hôpital de Ville-Marie le 22 novembre 2020. Photo : Facebook/Roxane Savignac

Depuis jeudi matin, des dizaines femmes ont publié des images d’elles, de leurs enfants. Certaines affirment avoir été contraintes d’accoucher à l’extérieur du Témiscamingue par le passé. D’autres, enceintes, dénoncent le fait qu’elles devront accoucher à Rouyn-Noranda dans les prochains jours.

Mélina Brault en fait partie. Je fais partie de celles qui devront parcourir 1h30 de route ou plus afin d’aller donner la vie à mon premier bébé. Vivre une première grossesse occasionne plusieurs questionnements et inquiétudes. Apprendre que je vais peut-être devoir endurer les contractions en voiture, voyager des kilomètres en ambulance, parcourir des villages sans réseau, prévoir un séjour dans une chambre d’hôtel avant mon accouchement, c’est inconcevable , écrit-elle sur Facebook.

Mélina Brault fait partie des femmes qui devront accoucher à Rouyn-Noranda au cours des prochaines semaines. Photo : Facebook/Mélina Brault

La députée solidaire a voulu porter un message fort en transformant le slogan promotionnel du Témiscamingue : Là où l’on vit par Là où on veut donner la vie .

Émilise Lessard-Therrien craint que la rupture de services en obstétrique soit de plus longue durée.

Je trouve ça inquiétant pour notre territoire et je pense que c’est important que les gens prennent conscience de l’importance de pouvoir mettre au monde au Témiscamingue. C’est un service pour lequel on s’est battus par le passé pour avoir de services de proximité au Témiscamingue, de bons services de santé. On est en train de perdre nos acquis parce qu’il y a une crise de main-d’œuvre dans le réseau de la santé , déplore-t-elle.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue affirme que cinq femmes sont touchées par la découverture d’obstétrique de Ville-Marie. Elles devront accoucher à Rouyn-Noranda puisque le corridor de service avec New Liskeard n’est pas possible en contexte de pandémie.