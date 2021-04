Le nouveau président et chef de la direction de PRF, Rémi Lalonde, indique qu'il s'agit d'un excellent trimestre pour le secteur du bois d'œuvre et pour d'autres produits destinés à la construction.

À lui seul, le secteur des produits du bois a dégagé un bénéfice d'exploitation de 221 millions de dollars pour les trois premiers mois de l'année, en hausse de 93 millions par rapport aux trois derniers mois de l'année 2020. Le bois d'œuvre se vend ainsi en moyenne autour de 1000 $ du 1000 pieds mesure de planche (MPP), pratiquement deux fois plus chère que la moyenne des dernières années.

Du bois empilé chez Produits forestiers Résolu Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Notre carnet de commandes est à peu près de six à huit semaines dans le futur, ce qui fait en sorte qu’on a vendu de la matière qui n’a pas encore été sciée , précise Rémi Lalonde pour indiquer que l’entreprise vend des arbres pratiquement encore debout.

À l'inverse, les conditions continuent de se détériorer pour le secteur du papier. Résolu enregistre un déficit d'exploitation de 24 millions dans ce secteur pour le premier trimestre 2021 malgré une hausse des prix de vente.

L'entreprise explique que les volumes expédiés ont reculé de 16 000 tonnes métriques comparativement au dernier trimestre de 2020. Le président et chef de la direction parle d’une chute de 14 % en un an, ce qui laisse peu d’espoir pour un redémarrage de la machine à papier numéro 10 à Alma fermée depuis l’été dernier.

Il n’y a personne qui veut fabriquer et vendre du papier plus que Produits forestiers Résolu, mais ça prend des gens pour l’acheter. Une citation de :Rémi Lalonde, président et chef de la direction, PFR

Baie-Comeau et Amos

Rémi Lalonde croit encore moins aux possibilités de redémarrage des usines à papier journal de Baie-Comeau et d’Amos dans le contexte actuel. L’entreprise parle maintenant de fermeture pour une période indéterminée plutôt que temporaire . Dans toute l’histoire de Produits forestiers Résolu, toutes les usines ayant un tel statut ont été fermées définitivement, sauf celle de Dolbeau et de Gatineau. Actuellement, nos priorités sont de continuer à travailler avec les comités de relance locaux à Amos et Baie-Comeau pour voir s’il y a d’autres alternatives pour ces actifs en particulier , précise le président.

Kénogami

Pour ce qui est de l’usine de Kénogami dans l’arrondissement de Jonquière, encore menacée de fermeture jusqu’à tout récemment, Rémi Lalonde rappelle que l’entreprise a investi plusieurs millions de dollars pour améliorer la qualité du papier qui y est fabriqué et réduire les gaz à effet de serre. Il garde aussi confiance au projet de fabrication de fibre cellulosique. C’est excitant de voir ce qui va se passer là , mentionne-t-il.

Mesurage de bois falsifié

Pour la première fois aussi, la direction de Produits forestiers Résolu a commenté le reportage d’Enquête diffusé il y a quelques semaines à propos de certaines entreprises qui omettent de déclarer jusqu’à 25 % de leur facture de redevances en falsifiant le système de mesurage de bois qui entre dans les scieries.