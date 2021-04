Employés recherchés dans l'industrie touristique du Centre-du-Québec

À l'image d'autres régions, les employeurs du secteur veulent ainsi être prêts pour la saison estivale. Celle-ci devrait être potentiellement achalandée en raison des interdictions de voyager à l'extérieur du pays qui pourraient se prolonger.

Pour répondre à la demande, ils auront besoin d'un coup de pouce, car la main-d'oeuvre est toujours difficile à dénicher. C'est le cas de Jean Morin, de la Fromagerie du Presbytère, qui peine à pourvoir quatre postes à l'accueil et à la distribution dans son entreprise. C'est épouvantable. C'est inaccessible. C'est comme chercher de l'or dans la rivière. Ce n'est pas facile , se désole-t-il.

Selon la porte-parole de Tourisme Centre-du-Québec, Marie-Hélène Beaupré, tous les secteurs sont touchés et sont à la recherche d'employés. Les besoins dans notre industrie sont à tous les niveaux : en restauration, en hôtellerie et dans les attraits agroalimentaires. On peut penser que même les festivals sont aussi à la recherche de certaines personnes même si cette année, c'est précaire : on prépare la relance pour 2022.

Selon les plus récentes statistiques de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, environ 40 000 postes demeurent à pourvoir dans ce secteur.