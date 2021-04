Deux individus arrêtés à Alma pour des stupéfiants

Des perquisitions ont été menées dans deux résidences, dont l’une située près d’une zone scolaire sur le boulevard Auger Ouest.

Une importante quantité de drogue illicite a été saisie sur les lieux : plus de 1200 comprimés de métamphétamine, de la cocaïne, du crack, du cannabis illicite et des comprimés de médicaments. De plus, 2000 $ en argent et un poing américain ont été retrouvés sur place.

Les deux hommes ont été libérés en attente d’une éventuelle comparution devant le tribunal.