La défaite du Phoenix, lundi, contre les Saguenéens de Chicoutimi a mis fin aux séries éliminatoires pour Sherbrooke.

En conférence de presse, le président du Phoenix, Denis Bourque, a souligné que le bilan de cette saison assez particulière avait été marqué par la résilience et la nécessité, pour l'équipe, de se réinventer.

On a dû être créatif, on a dû changer nos plans. En une minute, on doit revoir complètement soit le calendrier, soit les engagements qu'on a pris. Le mot qui revient, c'est la rigueur, les protocoles qui ont été respectés.

Une citation de :Denis Bourque, président du Phoenix de Sherbrooke